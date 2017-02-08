Finnair уплотняет авиасообщение с Москвой и Санкт-Петербургом

«Дополнительные рейсы помогут пассажирам, отправляющимся из России в Америку, Азию и различные европейские направления через Хельсинки», - сказал директор по маркетингу Finnair Юха Ярвинен. Новые линии также подходят по расписанию под только что открывшееся направление Хельсинки - Сан-Франциско, а также зимние солнечные направления в Мехико и Кубу.

С 10 апреля появится дополнительный ежедневный рейс на линии Хельсинки-Москва, что удвоит сообщение между этими городами. Рейс из Москвы в Хельсинки согласован с подходящими по времени рейсами в Конконг, Сингапур и рядом внутренних рейсов. С появлением нового рейса, который Finnair обслуживает совместно с авиакомпанией Aeroflot Russian Airlines на самолете Embraer 190, объем полетов Finnair на линии Хельсинки-Москва вырастет до 14 рейсов в неделю и до 4 рейсов в день.

С 23 апреля в графике полетов Finnair появится шесть еженедельных рейсов Хельсинки-Петербург, тем самым число полетов увеличится до 20 раз в неделю. Новые рейсы согласованы с более 70 направлениями в Европе, позволяя пассажирам вылететь из Санкт-Петербурга утром и быть в месте назначения вечером того же дня. Новые рейсы обслуживаются бортами ART.

Все указанные дополнительные вылеты доступны круглый год.