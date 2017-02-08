КаПо разоблачила крупнейшую в Эстонии группировку по торговле оружием

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Главой группировки был доблестный пожарный

КаПо разоблачила крупнейшую в Эстонии группировку по торговле оружием3

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Полиция безопасности (КаПо) разоблачили в начале 2015 года группировку по торговле оружием, в которую входили 11 человек. Главой группировки был доблестный пожарный, помимо него туда входил и известный помощник прокурора, сообщает Postimees со ссылкой на передачу «Pealtnägija» («Очевидец») на ETV.

По словам руководителя бюро КаПо Тыну Мийлвее, глава группировки, награжденный знаком отличия за спасение жизни бывший пожарник, Сергей Олар нашел двух занимающихся металлообработкой людей, обладающих навыками для воссоздания огнестрельного оружия из так называемого декоративного оружия. В Харьюмаа, в волости Раасику был секретный завод, на котором это оружие складывали.

Мужчины не были коллекционерами древностей или просто любителями оружия, это был исключительно бизнес, с помощью которого зарабатывались большие деньги: на просторах интернета небоевой Калашников можно приобрести за пару сотен евро, а переделанный в огнестрельное оружие уже перепродать за 1200 евро.

Куда оружие точно дальше направлялось, для чего использовалось и кто были их партнерами, неизвестно. Но известно, что при нападении на редакцию Charlie Hebto также применялось восстановленное оружие, которое ранее было небоевым.

Во время последней стадии расследования, осенью 2014 года, КаПо записали процесс купли-продажи на видео, на котором видно, как Сергей Олар в общественном месте показывает одному мужчине оружие Калашникова, которое мужчина хочет купить. В начале 2015 КаПо стала известна вся схема и группировка была задержана. Мужчины признали свою вину и дали признательные показания.

Количество оружия для Эстонии действительно поражающее: 37 огнестрельного оружия, килограммы взрывчатки, тысячи пуль и многое другое. Это только то, что было обнаружено на месте. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАгруппировкакапооружиеполиция безопасноститорговля
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