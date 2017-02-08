Нина Сытник в студии Postimees: Тынисмяэская реальная школа отказалась от новых языковых экспериментов?

Таллиннская Тынисмяэская реальная школа: пока решили так, но можем передумать

Попечительский совет Таллиннской Тынисмяэской реальной школы, в свое время ходатайствовавший о предоставлении учебному заведению права сохранения русского в качестве основного языка преподавания, решил пока что отказаться от своих намерений и новое ходатайство не подавать. Известно, что ранее точки зрения попечительского совета и директора школы Нины Сытник разнились: директор была за сохранение системы «60 на 40». Так что же произошло?