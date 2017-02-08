Нина Сытник в студии Postimees: Тынисмяэская реальная школа отказалась от новых языковых экспериментов?

Директор Таллиннской Тынисмяэской реальной школы Нина Сытник ответит на вопросы в студии Postimees. Смотрите интервью в 10.30! Позже беседа будет доступна в записи.
- Что стоит за данным решением? Игры в политику, или извлеченные из прошлого уроки?
- Возвращение к преподаванию на русском в комплекте с требованием знания эстонского на категорию C1 – новый непосильный эксперимент?
- Осталось ли в школах достаточное количество учителей, которые смогли возобновить преподавание предметов на русском языке?
- Школы устали от экспериментов?