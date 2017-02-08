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Игры в политику, или просто работа? Смотрите интервью в 10.30!

Нина Сытник в студии Postimees: Тынисмяэская реальная школа отказалась от новых языковых экспериментов?

Елена Поверина
Елена Поверина
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Тынисмяэская реальная школа не стала ходатайствовать о возвращении к преподаванию на русском языке. Почему после долгой борьбы за гибкую пропорцию в гимназическом звене последовала столь неожиданная развязка? 

Директор Таллиннской Тынисмяэской реальной школы Нина Сытник ответит на вопросы в студии Postimees. Смотрите интервью в 10.30! Позже беседа будет доступна в записи. 

  • Что стоит за данным решением? Игры в политику, или извлеченные из прошлого уроки?
  • Возвращение к преподаванию на русском в комплекте с требованием знания эстонского на категорию C1 – новый непосильный эксперимент?
  • Осталось ли в школах достаточное количество учителей, которые смогли возобновить преподавание предметов на русском языке?
  • Школы устали от экспериментов?
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Попечительский совет Таллиннской Тынисмяэской реальной школы, в свое время ходатайствовавший о предоставлении учебному заведению права сохранения русского в качестве основного языка преподавания, решил пока что отказаться от своих намерений и новое ходатайство не подавать. Известно, что ранее точки зрения  попечительского совета и директора школы Нины Сытник разнились: директор была за сохранение системы «60 на 40». Так что же произошло?
Одна из школ Таллинна не стала подавать ходатайство о сохранении преподавания на русском языке

Одна из школ Таллинна не стала подавать ходатайство о сохранении преподавания на русском языке

Расположенная в Таллинне Тынисмяэская реальная школа решила не следовать примеру Линнамяэского русского лицея и Кесклиннаской русской гимназии, отказавшись сделать еще одну попытку сохранить русский язык в качестве основного языка преподавания.  Михаил Кылварт: для гимназий открывается возможность преподавать на русском

Михаил Кылварт: для гимназий открывается возможность преподавать на русском 4

«Эстонский язык можно успешно изучать и в том случае, если сохранится преподавание большинства предметов на русском. Мы смогли убедить партнеров по коалиции в том, что такая возможность должна быть предоставлена», - отметил в интервью Rus.Postimees вице-председатель Центристской партии Михаил Кылварт.  Михаил Кылварт: пропорция 60х40 - на столе переговоров

Михаил Кылварт: пропорция 60х40 - на столе переговоров 4

«Если мы не сдвинемся с мертвой точки по вопросам безгражданства и русской школы, то я не вижу смысла в коалиционном договоре», - заявил в студии Postimees вице-председатель Центристской партии Михаил Кылварт.
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