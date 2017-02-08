Четверг, 9. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Белый дом: никакой отмены санкций до возврата Крыма Украине

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Официальный представитель Белого дома, пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Шон Спайсер прояснил позицию Вашингтона относительно антироссийских санкций. Его заявление прозвучало на фоне шага американских сенаторов, которые внесли на рассмотрение законопроект, препятствующий любым решениям Дональда Трампа об отмене санкций против РФ, передает агентство Reuters.

"Я полагаю, что постоянный представитель США в ООН Хейли четко высказала в ООН нашу позицию. До тех пор, пока Россия не уйдет из Крыма, эти санкции рассматриваться не будут", - подчеркнул Спайсер, сообщает Newsru.com.

Речь нового постпреда США в ООН, на которую сослался представитель Белого дома, прозвучала на прошлой неделе во время первого выступления Никки Хейли в Совбезе.

"Наши санкции в связи с Крымом будут действовать, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине, - подчеркнула она. - Жаль, но в своем первом публичном выступлении я должна осудить агрессивные действия в Донбассе. Мы действительно хотим улучшить отношения с Москвой, но ужасная ситуация на востоке Украины требует от нас четкого и сильного осуждения действий России".

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