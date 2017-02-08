Белый дом: никакой отмены санкций до возврата Крыма Украине

"Я полагаю, что постоянный представитель США в ООН Хейли четко высказала в ООН нашу позицию. До тех пор, пока Россия не уйдет из Крыма, эти санкции рассматриваться не будут", - подчеркнул Спайсер, сообщает Newsru.com.

Речь нового постпреда США в ООН, на которую сослался представитель Белого дома, прозвучала на прошлой неделе во время первого выступления Никки Хейли в Совбезе.

"Наши санкции в связи с Крымом будут действовать, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине, - подчеркнула она. - Жаль, но в своем первом публичном выступлении я должна осудить агрессивные действия в Донбассе. Мы действительно хотим улучшить отношения с Москвой, но ужасная ситуация на востоке Украины требует от нас четкого и сильного осуждения действий России".