Авария водопровода перекрыла дорогу в Пирита

Утром и в течение дня водители и общественный транспорт по этой улице проехать не смогут. Их будут направлять в объезд.
Tallinna Vesi просит водителей следить за временными дорожными знаками.
В связи с аварий водопровода в Пирита сегодня утром перекрыто движение на улице Рандвере, около дома номер один.
Утром и в течение дня водители и общественный транспорт по этой улице проехать не смогут. Их будут направлять в объезд.
Tallinna Vesi просит водителей следить за временными дорожными знаками.
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