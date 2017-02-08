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Исследование: на эстонском рынке труда существует дискриминация по языковому и национальному признаку

Rus.Postimees.ee
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Дискриминация по языковому и национальному признаку на эстонском рынке труда - таков неутешительный результат анализа, проведенного Институтом Балтийских исследований. 

Аналитики также утверждают, что за последние 15 лет уровень безработицы среди неэстонцев стабильно растёт, а русскоязычную молодёжь все реже видно в аудиториях университетов, передает портал Rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Уровень безработицы среди других национальностей в Эстонии в течение 15 лет стабильно был выше и особенно ярко это видно в годы экономического кризиса. Также, если мы посмотрим на эквиваленты дохода за год, то у неэстонцев они ниже. Разница не огромная, не в два или три раза, но, например, доход за год семьи из неэстонцев составляет примерно 8000, а эстонцев - 10 000", - пояснил аналитик Института Балтийских исследований Кристьян Калдур.

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