Исследование: на эстонском рынке труда существует дискриминация по языковому и национальному признаку

Аналитики также утверждают, что за последние 15 лет уровень безработицы среди неэстонцев стабильно растёт, а русскоязычную молодёжь все реже видно в аудиториях университетов, передает портал Rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Уровень безработицы среди других национальностей в Эстонии в течение 15 лет стабильно был выше и особенно ярко это видно в годы экономического кризиса. Также, если мы посмотрим на эквиваленты дохода за год, то у неэстонцев они ниже. Разница не огромная, не в два или три раза, но, например, доход за год семьи из неэстонцев составляет примерно 8000, а эстонцев - 10 000", - пояснил аналитик Института Балтийских исследований Кристьян Калдур.