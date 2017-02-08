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В США опубликовано письмо Бараку Обаме от организатора терактов 11 сентября

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Американская газета The Miami Herald опубликовала фрагменты письма Халида Шейха Мохаммеда, который считается одним из главных организаторов терактов 11 сентября 2001 года. Послание адресовано бывшему президенту Бараку Обаме, в нем содержатся обвинения в адрес Вашингтона и объясняются причины, по которым были совершены теракты. 

Отмечается, что Мохаммед написал свое письмо еще в январе 2015 года, однако сначала начальство тюрьмы Гуантанамо, где содержится подозреваемый, отказывалось отправлять обращение адресату. В сентябре того же года американский адвокат пленника подал ходатайство о доставке письма, указав, что обвиняемый имеет право обращаться с петициями к верховному главнокомандующему. Еще через год судья Джеймс Пол дал на это согласие. Газета затребовала письмо у адвокатов Мохаммеда и в конце концов получила его, сообщает портал Newsru.com.

Полностью текст 18-страничного письма не приводится, но газета публикует выдержки из него. Как отмечает ТАСС, обращается Мохаммед к Обаме как к "голове змеи" и президенту "страны угнетения и тирании". "На ваших руках еще не высохла кровь наших братьев, сестер и детей, убитых в Газе", - пишет пленник. По словам его адвокатов, он начал писать это послание еще в 2014 году на фоне военной операции Израиля в секторе Газа.

"Это не мы начали против вас войну в день 9/11. Это (сделали) вы сами и ваши диктаторы в нашей стране", - пишет Мохаммед о терактах 2001 года. Он приводит длинный перечень военных интервенций США за рубежом "от Ирака и Ирана до Вьетнама и Хиросимы".

Мохаммед подчеркивает, что никогда не будет "просить милости" у американцев, в том числе на суде. По словам автора послания, он не боится ни пожизненного срока, ни смертной казни.

"Я с радостью стану один в камере молить Аллаха до конца дней моих и каяться в грехах. А если ваш суд приговорит меня к смерти, то с еще большей радостью встречу Аллаха и пророков, увижусь со своими добрыми друзьями, которых вы несправедливо поубивали по всему миру, увижу шейха Усаму бен Ладена", - говорится в письме.

Гражданин Пакистана Шейх Мохаммед был задержан в 2003 году в ходе совместной операции американских спецслужб и полиции в Пакистане. Власти США считают его одним из главных организаторов терактов 2001 года.

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