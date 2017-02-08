Керсти Кальюлайд обсудит с балтийскими коллегами будущее ЕС

Главы трех стран обсудят в четверг международное сотрудничество, ситуацию с безопасностью, будущее Евросоюза и трансатлантические отношения, сообщает портал Rus.err.ee со ссылкой на утренние теленовости ETV+.

Керсти Кальюлайд выехала в Ригу еще накануне, чтобы успеть познакомиться также с деятельностью Центра стратегической коммуникации НАТО.

Помимо трехсторонних обсуждений главы стран Балтии встретятся с завершающим срок полномочий президентом Германии Йоахимом Гауком.

Кроме этого Кальюлайд посетит эстонскую школу в Риге, а также примет участие в вечернем приеме по случаю дня независимости Эстонской Республики.