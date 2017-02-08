Галерея: женская сборная Эстонии по теннису уступила Сербии

В одиночных встречах Валерия Горлач (WTA 1067) проиграла 147-й ракетке мира Иване Йорович - 0:6, 3:6, а лидер сборной Эстонии Анетт Контавейт (WTA 116) взяла верх над Ниной Стоянович (WTA 126) - 6:2, 7:5, пишет rus.err.ee.
В итоге победитель матча определился в парной встрече. Тандем Анетт Контавейт/Майлен Нууди признал преимущество пары Нина Стоянович/Ивана Йорович - 4:6, 6:1, 5:7.
В третьем сете эстонские девушки вели со счетом 5:2, но в итоге упустили победу.
В четверг, 9 февраля, сборная Эстонии сыграет против Израиля.