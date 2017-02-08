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России предложено добровольно отказаться от проведения чемпионата мира по биатлону1

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Международный союз биатлонистов (IBU) предложил России отказаться от проведения чемпионата мира по биатлону 2021 года, в противном случае IBU отнимет турнир в одностороннем порядке.

Такое решение было принято на внеочередном конгрессе IBU, который состоялся в среду перед чемпионатом мира в австрийском Хохфильцене на фоне допингового скандала.

Основанием для его принятия послужила рекомендация Международного олимпийского комитета (МОК) не проводить в России крупных международных стартов на время расследования допинговых нарушений, а также требования Всемирного антидопингового агентства (WADA) пересмотреть решение по выбору Тюмени, пишет newsru.com.

"На основании решения исполкома IBU направит Союзу биатлонистов России (СБР) официальное письмо о том, что по причине несоответствия России кодексу WADA необходимо отказаться от проведения чемпионата мира. До 24 февраля СБР должен ответить на это письмо. Если СБР не согласится отдавать турнир, то IBU в одностороннем порядке отнимет это право", - сообщил ТАСС первый вице-президент IBU Виктор Майгуров.

Как заявил президент СБР Александр Кравцов, российская сторона не намерена добровольно отказываться от проведения чемпионата мира в Тюмени и рассматривает возможность оспорить решение IBU в суде.

"Мы абсолютно точно не будем добровольно отказываться от проведения чемпионата мира. Нет ничего смешнее унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла. Мы оставляем за собой право использовать юридическую практику в вопросах, которые сегодня были вынесены на конгрессе. Мы рассматриваем возможность обращения в суд", - сказал Кравцов.

Глава СБР отметил, что в возникшем деле, помимо этической и юридической, присутствует также имущественная составляющая, которая называется извлечением утраченной выгоды. Тюмень потратила деньги на заявку на проведение чемпионата, понесла затраты на реконструкцию стадиона и подготовку к турниру.

Напомним, что после публикации доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена Россия уже потеряла ряд крупных биатлонных стартов. В частности, из Тюмени был перенесен этап Кубка мира - 2016/2017, а из Острова - молодежный и юношеский чемпионаты мира.

В связи с докладом Макларена IBU начал расследование в отношении 31 российского стреляющего лыжника. В результате 22 спортсмена были оправданы, двое уже завершили карьеру, а в отношении оставшихся семи расследование будет продолжено.

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