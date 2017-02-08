Пять вещей, которых не должно быть в вашей спальне

1. Письменный стол
В спальне следует только отдыхать и наслаждаться покоем, а не работой или учебой. Перенесите свой рабочий уголок в другую комнату.
2. Телевизор
Установлено, что просмотр телепередач перед сном мешает заснуть и нарушает цикличность сна.
3. Слишком яркий свет
В спальне должно быть интимное освещение. Обычно ночник не мешает уснуть.
4. Сильно пахнущие цветы
Лилии - очень красивые цветы, но в комнате, наполненной их резким запахом, мало кто будет спать хорошо.
5. Слишком яркие цвета
Для спальни лучше выбрать нейтральные и светлые тона. Ядовито-зеленое постельное белье или кричаще розовые шторы уснуть точно не помогут.