Пять вещей, которых не должно быть в вашей спальне

1. Письменный стол

В спальне следует только отдыхать и наслаждаться покоем, а не работой или учебой. Перенесите свой рабочий уголок в другую комнату.

2. Телевизор

Установлено, что просмотр телепередач перед сном мешает заснуть и нарушает цикличность сна.

3. Слишком яркий свет

В спальне должно быть интимное освещение. Обычно ночник не мешает уснуть.

4. Сильно пахнущие цветы

Лилии - очень красивые цветы, но в комнате, наполненной их резким запахом, мало кто будет спать хорошо.

5. Слишком яркие цвета

Для спальни лучше выбрать нейтральные и светлые тона. Ядовито-зеленое постельное белье или кричаще розовые шторы уснуть точно не помогут.