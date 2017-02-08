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Поветкин на суде в США отверг обвинения в приеме допинга

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Российский боксер Александр Поветкин на разбирательстве в федеральном суде Южного округа штата Нью-Йорк отверг обвинения в употреблении допинга. Об этом в среду, 8 февраля, сообщает ТАСС.

Спортсмен рассказал, что принимал мельдоний по рекомендации врача Максима Красавина в начале сентября 2015 года во время тренировок в Казахстане, которые проходили в гористой местности для лучшей выработки выносливости.

Красавин подтвердил, что рекомендовал Поветкину принимать этот медикамент на протяжении двух недель, поскольку этот медикамент при тяжелых физических нагрузках помогает избежать серьезного урона для сердца.

Вместе с тем боксер настаивает, что после того, как 1 января 2016 мельдоний был внесен в список запрещенных препаратов, он его не принимал.

Представители Поветкина на процессе привели данные о том, что следы мельдония могут оставаться в организме многие месяцы после окончания его приема.

В мае 2016 года после обнаружения в крови Поветкина мельдония был сорван его бой в Москве с американским боксером Деонтеем Уайлдером. Около месяца спустя он и промоутерская компания DiBella Entertainment Inc обвинили россиянина в приеме запрещенного препарата и нарушении условий проведения поединка и через суд потребовали выплатить около 5 миллионов долларов. Поветкин и промоутерская компания «Мир бокса» подали ответный иск, потребовав от американской стороны 34,5 миллиона долларов за ущерб репутации и срыв боя.

7 февраля в Международной боксерской федерации (IBF) сообщили об исключении Поветкина из спортивных рейтингов. 2 февраля его допинг-проба «Б», как и ранее проба «А», дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. Вместе с тем глава «Мира бокса» Андрей Рябинский заявил, что пришедшие из другой лаборатории, в Лозанне, результаты тестов спортсмена чистые.

17 декабря 2016-го сорвался еще один бой россиянина — за звание временного чемпиона мира по версии WBC с канадцем Бермейном Стиверном. Тот отказался боксировать после обнаружения в пробе россиянина остарина.

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В обновленном рейтинге за декабрь, представленном на официальном сайте организации, россиянин занимает девятую строчку. В предыдущем списке Поветкин отсутствовал.
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