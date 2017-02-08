Что происходит с организмом во время длительного перелета?

Могут начать болеть зубы

Конечно, все пассажиры самолетов давно привыкли к тому, что у них закладывает уши, и к тому, что через какое-то время это проходит. Это происходит от перепадов давления. По той же причине могут начать болеть и зубы. Находящиеся в дырочках и в пломбах пузырьки воздуха начинают лопаться, когда самолет набирает высоту, что и вызывает зубную боль.

Вздутие живота

Также как изменение давления влияет на уши и зубы, влияние оказывается и на весь организм, что дает знать о себе в других местах, где может скапливаться воздух. Поэтому, перед полетом стоит отказаться от гороха, чтобы не испортить себе полет неприятными ощущениями от газообразования.

Нарушение координации

Во время длинного перелета может наступить и так называемая летная усталость, когда кроме обычного чувства тяжести возникает нарушение координации, которая не отпустит в течение двух суток. Поэтому, после долгого полета есть смысл перенести важные встречи,

Упражнения не только для пожилых

Многие путешественники считают, что сдавливающие носки и круги для ног предназначены только для пожилых людей. Однако если у многих членов вашей семьи возникали тромбы, то и вам нужно надевать во время перелета специальные носки, а также делать упражнения. Нужно почаще вставать и двигаться, поскольку для ног важно давление – переносить всю тяжесть тела.

Громкий звук вредит слуху

Часто во время перелетов люди смотрят фильмы или слушают музыку, а если учесть, что двигатели самолетов создают сильный шум, а вокруг разговаривают люди, человек начинает добавлять звук в наушниках. Это вредно для ушей.

Идет обезвоживание

Влажность в салоне может составлять всего десять процентов, а значит, очень быстро может возникнуть нехватка воды в организме. Во время полета нужно пить побольше воды, отказаться от кофе, алкоголя и даже от чая. За каждый час полета нужно выпивать хотя бы один стакан воды.