Месси любит тишину: футболист необычным способом

«Когда Месси купил дом около Барселоны в Кастельдефельсе, то столкнулся с очень шумными соседями. В итоге он приобрел и их дом, чтобы жить в спокойствии», — рассказал Ракитич. Сумма покупки не называется.

20 января появилась информация, что 29-летний Месси станет самым высокооплачиваемым футболистом мира. Руководство «Барселоны» готовит ему новый контракт, срок которого будет рассчитан до конца карьеры. Точная сумма зарплаты не сообщается, пишет "Спорт-Экспресс".

В данный момент форвард зарабатывает 316 тысяч евро в неделю. Самым высокооплачиваемым футболистом на планете является соотечественник Месси Карлос Тевес, выступающий за китайский «Шанхай Шеньхуа». Его зарплата составляет 720 тысяч евро в неделю.