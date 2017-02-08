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Таави Рыйвас и еще 112 уважаемых людей: смотрите, кто в этом году получит награду из рук президента! 3

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Накануне 99-ой годовщины Эстонской Республики президент Керсти Кальюлайд вручит награду 113 лицам. Портал Rus.Postimees знакомит вас с ними.

Награду получат:

Орден Государственного герба II класса

Таави Рыйвас - премьер-министр Эстонской Республики в период с 2014 по 2016 год

Орден Белой звезды III класса

Марек Хельм - разработчик налогово-таможенной системы

Андрей Ямся - гребец

Прийт Перенс - банковский специалист

Аллар Рая - гребец

Касапар Таймсоо - гребец

Лембит Улфсак - актер

Орден Белой звезды IV класса

Тыну Аас - энергетик

Хийе Ассер - специалист по языковому погружению, руководитель школы

Сан Янно - математик, профессор Таллиннского технического университета

Анне Кахру - экотоксиколог, профессор Академии наук

Тийна Каллавус - руководитель школы, содействует получению образования детей с особыми потребностями

Сирье Кеэваллик  - профессор Таллиннского технического университета по физике атмосферы

Иви Кескюла - судья

Эпп Мариа Кокамяги - художник

Юлле Круус - искусствовед

Маре Кыйва - фольклорист

Андрус Маруоя - госчиновник

Андрус Мийласте - судья

Наталья Мийлвеэ - прокурор

Юлле-Марике Папп - социолог, специалист по гендерному равноправию

Пеэтер Пеэдомаа - популяризатор предпринимательства

Анти Пуусепп - популяризатор предпринимательства

Рийна Рейнвельт - этнолог, оказала содействие развитию Эстонского национального музея

Аарне Сиймсен - государственный чиновник

Нина Сытник - руководитель школы

Ааре Тойкка - постановщик, руководитель театра

Индрек Трейфельд - тележурналист, преподаватель

Пеэтер Урбла - режиссер

Рауль Вайксоо - архитектор

Мартин Вейнманн - актер и педагог

Таави Вескимяги - специалист в области энергетики

Райво Вилу - биотехнолог, профессор Таллиннского технического университета

Андрес Юльвисте - прокурор

Орден Белой звезды V класса

Аннели Аммас - журналист

Вяйно Арен - актер

Ангела Аррасте - учитель танцев

Майе Барроу - хранитель эстонской национальной идеи в Австралии

Аави Добрыш - историк

Иво Фельт - продюсер и звукорежиссер

Игорь Гаршнек - композитор, музыковед

Рейн Грюнбах - учитель по искусствоведению

Йохан Патрик Гёрансон - священник, хранитель эстонско-шведского наследия культуры

Тайми Хиллак - популяризатор предпринимательства

Маайа-Катрин Керем - разработчик системы квалификации

Юлле Кикас - специалист в области просвещения

Харри Койдусте - тренер по борьбе

Кая Кярнер - радиожурналист

Март Лаанпере - специалист в сфере цифровых технологий

Ира Лембер - писатель

Улла Лянтс - радиожурналист

Силья Ляттемяэ - журналист

Кадри Мялк - художник ювелирных изделий

Яника Мёльдер - тренер по художественной гимнастике

Анне Оруаас - популяризатор местной жизни в Харьюмаа

Сирье Плакс - популяризатор идеи обучения на протяжении всей жизни

Рейн Пурье - хранитель истории

Рейн Раудсеп - геолог, госчиновник

Эвар Рийтсаар - художник, содействует развитию культуры сету

Анн Роос - организатор детского творческого конкурса «Steni muinasjutuvõitlus»

Антс Роос - организатор детского творческого конкурса «Steni muinasjutuvõistlus»

Юло Роос - хранитель истории

Оливия Саар - детский писатель

Харри Зейнберг - тренер по легкой атлетике

Лайне Сепп - учитель музыки

Юхан Сихвер - хранитель истории Эстонской телерадиовещательной корпорации

Лийви Соова - специалист по рукоделию и народному искусству

Тоомас Михкель Сырра - хранитель эстонской национальной идеи в США

Тыну Тальви - защитник природы

Тийу Теэсалу - хранитель истории

Пеэтер Вяхи - композитор

Медаль Белой звезды:

Реэт Кальюла - популяризатор воли к обороне

Кшиштоф Мечислав Камински - служащий эстонского посольства в Польше

Тийна Кивикас - корректор

Орден Эстонского Красного креста II степени:

Тыну Эндрексон - гребец

Энн Йыэсте - патологоанатом

Кайу Суйя - онколог

Карин Варик - детский хирург

Орден Эстонского Красного креста III степени:

Мярт Элмет - кардиолог

Антс Касс - ортопед

Янек Лаэв - спасатель

Тоомас Тартес - хирург

Орден Эстонского Красного креста IV степени:

Марианне Куземченко - помощник аутистов

Анника Лаатс - священник

Катарина Сеэхерр - музыкальный терапевт, помощник людей с особыми потребностями

Тейя Туула Марьятта Тойвари - разработчик хосписов

Реэт Веэнпере - логопед

Орден Эстонского Красного креста V степени:

Арне Аас – донор

Прийт Аас – донор

Аллен Леэго – донор

Тыну Лукк – донор

Айна Пяэро - популяризатор здоровья

Орден Орлиного креста I степени

Вернер Фреерс - генерал (Германия), занимается развитием сотрудничества в области обороны

Орден Орлиного креста III степени

Арно Кустийер - вице-адмирал (Франция), занимается развитием сотрудничества в области киберобороны

Орден Орлиного креста IV степени с мечами:

Эдуард Меэманн - борец за свободу

Орден Орлиного креста IV степени:

Марго Гросберг - действующий военный, майор

Иллар Йыги – полицейский, подполковник полиции

Хендрик Лыбу - сотрудник Полиции безопасности (КаПо)

Мерике Паппель - сотрудник Полиции безопасности (КаПо)

Серебряный крест Ордена Орлиного креста:

Рамиль Садиков - действующий военный, старший сержант

Железный крест Ордена Орлиного креста:

Янек Пинта - полицейский, старший комиссар

Маарья Пунак - полицейский, старший комиссар

Крест Маарьямаа II степени:

Александр Рассел Вершбоу - американский дипломат, способствует сотрудничеству в области безопасности

Новость дополняется...

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАгодовщина эстонской республикиКерсти Кальюлайднаградаордентаави рыйвасэстония
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Керсти Кальюлайд вручит 113 орденов и медалей

Керсти Кальюлайд вручит 113 орденов и медалей

Президент Керсти Кальюлайд вручит во время празднования 99-й годовщины Эстонской Республики 113 орденов и медалей за особые заслуги.  
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