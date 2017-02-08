Награду получат:
Орден Государственного герба II класса
Таави Рыйвас - премьер-министр Эстонской Республики в период с 2014 по 2016 год
Орден Белой звезды III класса
Марек Хельм - разработчик налогово-таможенной системы
Андрей Ямся - гребец
Прийт Перенс - банковский специалист
Аллар Рая - гребец
Касапар Таймсоо - гребец
Лембит Улфсак - актер
Орден Белой звезды IV класса
Тыну Аас - энергетик
Хийе Ассер - специалист по языковому погружению, руководитель школы
Сан Янно - математик, профессор Таллиннского технического университета
Анне Кахру - экотоксиколог, профессор Академии наук
Тийна Каллавус - руководитель школы, содействует получению образования детей с особыми потребностями
Сирье Кеэваллик - профессор Таллиннского технического университета по физике атмосферы
Иви Кескюла - судья
Эпп Мариа Кокамяги - художник
Юлле Круус - искусствовед
Маре Кыйва - фольклорист
Андрус Маруоя - госчиновник
Андрус Мийласте - судья
Наталья Мийлвеэ - прокурор
Юлле-Марике Папп - социолог, специалист по гендерному равноправию
Пеэтер Пеэдомаа - популяризатор предпринимательства
Анти Пуусепп - популяризатор предпринимательства
Рийна Рейнвельт - этнолог, оказала содействие развитию Эстонского национального музея
Аарне Сиймсен - государственный чиновник
Нина Сытник - руководитель школы
Ааре Тойкка - постановщик, руководитель театра
Индрек Трейфельд - тележурналист, преподаватель
Пеэтер Урбла - режиссер
Рауль Вайксоо - архитектор
Мартин Вейнманн - актер и педагог
Таави Вескимяги - специалист в области энергетики
Райво Вилу - биотехнолог, профессор Таллиннского технического университета
Андрес Юльвисте - прокурор
Орден Белой звезды V класса
Аннели Аммас - журналист
Вяйно Арен - актер
Ангела Аррасте - учитель танцев
Майе Барроу - хранитель эстонской национальной идеи в Австралии
Аави Добрыш - историк
Иво Фельт - продюсер и звукорежиссер
Игорь Гаршнек - композитор, музыковед
Рейн Грюнбах - учитель по искусствоведению
Йохан Патрик Гёрансон - священник, хранитель эстонско-шведского наследия культуры
Тайми Хиллак - популяризатор предпринимательства
Маайа-Катрин Керем - разработчик системы квалификации
Юлле Кикас - специалист в области просвещения
Харри Койдусте - тренер по борьбе
Кая Кярнер - радиожурналист
Март Лаанпере - специалист в сфере цифровых технологий
Ира Лембер - писатель
Улла Лянтс - радиожурналист
Силья Ляттемяэ - журналист
Кадри Мялк - художник ювелирных изделий
Яника Мёльдер - тренер по художественной гимнастике
Анне Оруаас - популяризатор местной жизни в Харьюмаа
Сирье Плакс - популяризатор идеи обучения на протяжении всей жизни
Рейн Пурье - хранитель истории
Рейн Раудсеп - геолог, госчиновник
Эвар Рийтсаар - художник, содействует развитию культуры сету
Анн Роос - организатор детского творческого конкурса «Steni muinasjutuvõitlus»
Антс Роос - организатор детского творческого конкурса «Steni muinasjutuvõistlus»
Юло Роос - хранитель истории
Оливия Саар - детский писатель
Харри Зейнберг - тренер по легкой атлетике
Лайне Сепп - учитель музыки
Юхан Сихвер - хранитель истории Эстонской телерадиовещательной корпорации
Лийви Соова - специалист по рукоделию и народному искусству
Тоомас Михкель Сырра - хранитель эстонской национальной идеи в США
Тыну Тальви - защитник природы
Тийу Теэсалу - хранитель истории
Пеэтер Вяхи - композитор
Медаль Белой звезды:
Реэт Кальюла - популяризатор воли к обороне
Кшиштоф Мечислав Камински - служащий эстонского посольства в Польше
Тийна Кивикас - корректор
Орден Эстонского Красного креста II степени:
Тыну Эндрексон - гребец
Энн Йыэсте - патологоанатом
Кайу Суйя - онколог
Карин Варик - детский хирург
Орден Эстонского Красного креста III степени:
Мярт Элмет - кардиолог
Антс Касс - ортопед
Янек Лаэв - спасатель
Тоомас Тартес - хирург
Орден Эстонского Красного креста IV степени:
Марианне Куземченко - помощник аутистов
Анника Лаатс - священник
Катарина Сеэхерр - музыкальный терапевт, помощник людей с особыми потребностями
Тейя Туула Марьятта Тойвари - разработчик хосписов
Реэт Веэнпере - логопед
Орден Эстонского Красного креста V степени:
Арне Аас – донор
Прийт Аас – донор
Аллен Леэго – донор
Тыну Лукк – донор
Айна Пяэро - популяризатор здоровья
Орден Орлиного креста I степени
Вернер Фреерс - генерал (Германия), занимается развитием сотрудничества в области обороны
Орден Орлиного креста III степени
Арно Кустийер - вице-адмирал (Франция), занимается развитием сотрудничества в области киберобороны
Орден Орлиного креста IV степени с мечами:
Эдуард Меэманн - борец за свободу
Орден Орлиного креста IV степени:
Марго Гросберг - действующий военный, майор
Иллар Йыги – полицейский, подполковник полиции
Хендрик Лыбу - сотрудник Полиции безопасности (КаПо)
Мерике Паппель - сотрудник Полиции безопасности (КаПо)
Серебряный крест Ордена Орлиного креста:
Рамиль Садиков - действующий военный, старший сержант
Железный крест Ордена Орлиного креста:
Янек Пинта - полицейский, старший комиссар
Маарья Пунак - полицейский, старший комиссар
Крест Маарьямаа II степени:
Александр Рассел Вершбоу - американский дипломат, способствует сотрудничеству в области безопасности
Новость дополняется...