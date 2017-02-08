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Тоомас Аннус получит в виде дивидендов 3,4 миллиона евро

Rus.Postimees.ee
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Если собрание акционеров Merko Ehitus (состоящее из Тоомаса Аннуса и Тыну Тоомика) одобрит предложение правления выплатить дивиденды, то Тоомас Аннус получит 3,4 миллиона евро. 

Аннусу принадлежат 8,323 миллиона акций, что составляет 47 процентов от всего пакета. Бизнесмен получит с каждой акции по 41 центу, сообщает портал Majandus24.

В прошлом году фирма выплатила Аннусу 4,2 миллиона евро. 

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