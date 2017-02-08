Как расторгнуть договор с нерадивым нанимателем и почему трудно снять квартиру, если у вас есть собака

В договоре найма важно отметить величину платы за наем, каким образом она будет выплачивается - на счет или наличными, и к какому числу месяца. Часто стараются привязать оплату ко дню получения зарплаты. Хотя это не всегда получается, но, по нашему опыту, гарантирует своевременную оплату лучшим образом.

Если долги за аренду и коммунальные услуги приближаются по размеру к сумме гарантийных денег, то наймодатель имеет право расторгнуть договор досрочно, не предупреждая заранее, буквально за несколько дней. А по уважительной причине каждая сторона может расторгнуть договор, предупредив за месяц.

Например, девушка из Нарвы потеряла работу в Таллинне и решила вернуться в родной город. Понятно, что настаивать на полном сроке договора не имеет смысла. Девушка предупредит наймодателя за месяц, и они спокойно закончат договор.

Но если причина расторжения договора - неуплата, то закон на стороне наймодателя, и можно расторгнуть договор в исключительном порядке, предупредив за несколько дней, дать нанимателю возможность съехать.

Еще одна важная причина расторжения договора в исключительном порядке: жалобы соседей на шум, не говоря уже о вызове полиции. Наниматели, соблюдайте тишину! Выполняйте предписания квартирного товарищества и просьбы соседей! Помните, что ночной покой начинается с 22.00.

Часто наниматели обижаются, что трудно найти квартиру для семьи с маленьким ребенком. Да, многие наймодатели этого не хотят, и это их право, но многие, наоборот, предпочитают взять в наниматели семью с детьми, так как это хорошая гарантия стабильности.

Нужно помнить, что расторжение договора найма может произойти как в обычном порядке, когда срок договора просто закончился, так и в исключительном порядке, если наниматель не выполняет некоторые пункты договора. Об этом можно прочитать в статьях 313-317 Закона об обязательственном праве. Обсудим только самые насущные.

В наших договорах строго запрещено курение, и есть особая договоренность: если наниматель курит в квартире, то все гарантийные деньги уйдут на покраску стен и потолков, ведь иначе от неприятного запаха не избавиться. А нанимателю при этом указывают на выход с вещами за злостное нарушение условий договора. Если вы разрешаете нанимателю курить в квартире, напишите об этом в договоре. Если не разрешаете, тоже напишите!

Особый разговор о домашних животных. Люди обрекают кошек и собак на сильный стресс, переезжая с квартиры на квартиру. Если с вами во временное жилье едет кот, скажите об этом наймодателю, получите его согласие, отметьте это в договоре. И, пожалуйста, послушайте совета маклера: не заводите во временном съемном жилище животных, даже рыбок, пожалейте братьев наших меньших! Пожалейте и себя: если вам придется съехать, найти с животным другую квартиру, куда бы вас пустили с распростертыми объятиями, будет трудно. Обычно наличие животного ведет за собой увеличение суммы гарантийных денег

Всегда нужно помнить, что у каждой стороны есть свои права и свои обязанности. И право наймодателя - отдать свою собственность тому, кто ему понравится, как это ни странно звучит для нанимателя.