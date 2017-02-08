На трассе протяженностью 7,23 км первая четверка уложилась в 0,6 секунды. После первых прохождений промежуточный протокол возглавляли пилоты Hyundai, но в итоге их отодвинули назад. В третьей попытке Мадс Остберг показал за рулем Ford Fiesta результат 4.11,6, став лучшим.

Всего одну десятую норвежцу уступил Крейг Брин из Citroen, а его напарник Крис Мик завершил шейкдаун четвертым. Между пилотами «Двойного шеврона» расположился Хейден Пэддон.

Для победителя Ралли Швеция двух последних лет Себастьена Ожье утро четверга получилось сложным: француз быстро проехал свои попытки, оказавшись в итоге только 16-м с результатом 4.29,9.

Лучший представитель Toyota Яри-Матти Латвала показал на тестовом СУ лишь десятый результат, отмечает motorsport.com.

Соревновательная программа Ралли Швеция стартует сегодня вечером. На старт гонки выйдут российский экипаж Алексея Лукьянюка на Ford Fiesta R5 и украинский Валерия Горбаня на Mini John Cooper Works WRC.