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Остберг стал быстрейшим на тестовом СУ "Ралли Швеции": Тянак финишировал восьмым

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Второй этап мирового ралли взял старт в скандинавских снегах. Пока быстрее всех норвежский пилот M-Sport, а вот его напарник, лидер сезона Себастьен Ожье, не попал даже в первую десятку. Отт Тянак показал восьмое время, пишет Postimees.

На трассе протяженностью 7,23 км первая четверка уложилась в 0,6 секунды. После первых прохождений промежуточный протокол возглавляли пилоты Hyundai, но в итоге их отодвинули назад. В третьей попытке Мадс Остберг показал за рулем Ford Fiesta результат 4.11,6, став лучшим.

Всего одну десятую норвежцу уступил Крейг Брин из Citroen, а его напарник Крис Мик завершил шейкдаун четвертым. Между пилотами «Двойного шеврона» расположился Хейден Пэддон.

Для победителя Ралли Швеция двух последних лет Себастьена Ожье утро четверга получилось сложным: француз быстро проехал свои попытки, оказавшись в итоге только 16-м с результатом 4.29,9.

Лучший представитель Toyota Яри-Матти Латвала показал на тестовом СУ лишь десятый результат, отмечает motorsport.com.

Соревновательная программа Ралли Швеция стартует сегодня вечером. На старт гонки выйдут российский экипаж Алексея Лукьянюка на Ford Fiesta R5 и украинский Валерия Горбаня на Mini John Cooper Works WRC.

/ Ekraanitõmmis

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