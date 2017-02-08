Обзор: почему во многих городах мира сносят спальные районы?

Таллиннские спальные районы - тихие и уютные, по сравнению, скажем с московскими или питерскими. И безопасные, если сравнивать их с Кабрини-Грин в Чикаго или Холли-стрит в Лондоне.

Лондонский жилой комплекс«Эйлсбери» состоял из десятка многоквартирных блоков, построенных в 60-70-е годы. Это жилье строилось для малообеспеченных лондонских семей, по плану в нем должны были разместиться 10 тысяч жителей. В 80-х здесь начался расцвет преступности, район быстро стал социально неблагополучным. В 2005 году деньги, которые изначально предполагалось потратить на обновление домов и инфраструктуры, решили потратить на снос комплекса и строительство новых современных домов.

Фото: varlamov.ru

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