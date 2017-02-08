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У жителей Эстонии на клиентских картах сотни тысяч евро: как не потерять бонусные деньги

Rus.Postimees.ee
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В кошельке практически любого из нас есть несколько карточек крупных торговых сетей. При каждой покупке на карточке копятся бонусы, которыми можно оплатить следующую покупку и получить ее со скидкой или вообще за 1 цент. Но вот беда: бонусные деньги спустя некоторое время сгорают! А многие про это забывают, делая подарки предпринимателям. Но чтобы ваши деньги не пропали и вы не забыли, когда какие бонусы нужно использовать, «МК-Эстония» подготовила для своих читателей специальную памятку.

Aitäh (Maxima)

Следующий срок, который вам нужно помнить, – 31 марта. Именно тогда истекает срок «годности» накопленных в прошлом году бонусов картах Aitäh. По словам пресс-секретаря Maxima Кати Любобратец, клиенты Maxima используют около 99% своих бонусов. Благодаря напоминаниям, за три недели января 2017 года клиенты использовали более 40% бонусов, накопленных в 2016 году.

Всего за прошлый год клиентами было собрано 3,5 миллиона бонусных евро, из этой суммы на сегодняшний день осталось неиспользованными порядка 950 000 евро.

В прошлом году клиенты не использовали менее 15% бонусов, которые они накопили за 2015 год. На каждой из карточек было менее одного евро.

Как зарабатываются бонусы: с каждой покупки вам начисляется 1% бонусных денег. То есть, купили на 100 евро – получите 1 евро.

Насколько это выгодно: потратив в магазине 340 евро, вы накопите 3,4 евро бонусных денег. Они начисляются с каждой покупки, и ими можно расплачиваться уже во время следующего визита в магазин. Из числа бонусных товаров исключены алкоголь, сигареты и лотерейные билеты. Причина – стремление содействовать ответственному потреблению и помогать заботиться о семье.

Prisma Konto

В сети Prisma неиспользованными остаются 240 000 евро в год. Собранные на Prisma Konto бонусы действуют один год с момента их перечисления. Единой даты, когда у всех клиентов истекают бонусы, нет.  По словам руководителя по маркетингу Prisma Peremarket Рейго Рахумяэ, каждый месяц неиспользованными остаются бонусы на сумму 20 000 евро. Сейчас же накопленных бонусов на счетах клиентов Prisma в Эстонии – на 553 000 евро!

Самая большая сумма, которую клиент использовал в качестве бонуса в прошлом году за один раз, была 501 евро. Для сравнения: если ваша семья тратит в магазине этой сети 360 евро в месяц, за год вы накопите 151,2 евро бонусов.

Декабрь, говорит представитель сети Prisma Рейго Рахумяэ, был в этом плане урожайным. Подарки, покупки… Одному клиенту только за декабрь накапало бонусов на 330 евро.

Поэтому, чтобы бонусы не пропали, смотрите на чеки, закажите себе рассылку или возьмите за правило в начале каждого месяца, числа так пятого, говорить кассиру до оплаты покупки: «Снимите, пожалуйста, бонусы!»

Как зарабатываются бонусы: прогрессивная система. Чем больше вы тратите в магазине, тем больший процент от суммы получаете на карту. Максимум вы можете получить 5% – для этого нужно потратить за месяц 500 евро. Минимум, с которого начисляются бонусы, – 50 евро, в таком случае вы получаете 0,5% от суммы.

Ограничения: бонусы нельзя использовать, если сумма покупки составляет менее 1 евро. Если бонусы не использовали, они сгорают через 12 месяцев со дня начисления.

Насколько выгодно: потратив в Prisma 340 евро, вы получаете 3% от суммы, или 10,2 евро. Это в три раза больше, чем в других магазинах. НО: бонусные деньги вы получите только в следующем месяце.

Читайте статью целиком на mke.ee.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАбонусбонусные деньгикарта клиентаклиентымагазины
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