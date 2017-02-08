Кальюлайд: концентрация войск НАТО у границ с Россией - единственно верный шаг

На этой неделе в страны Балтии прибыли военные из США, которые должны укрепить передовую НАТО в связи с все возрастающей угрозой со стороны России. Президентский дворец в Таллинне сообщил, что прогибаться перед восточным соседом он не намерен.

«Если посмотреть назад, то союзники по НАТО значительно сократили свое присутствие у границ Советского Союза. Я не вижу причин, почему сейчас все должно быть по-другому», - сказала Кальюлайд.

После высказанного Дональдом Трампом пожелания развивать лучшие отношения с Кремлем, и комментария, что НАТО устарело, Эстония, естественно, крайне внимательно относится к предстоящим процессам.

В минувшие выходные в Эстонию прибыли четыре танка Abrams и 15 боевых машин Bradley, которые являются частью ротационных сил США в странах Балтии. Кальюлайд отметила дальнюю перспективу их прибытия, напомнив, что Эстония в качестве союзника воевала в Афганистане и в Ираке.

«Мы считаем себя не потребителями безопасности, а равными союзниками. Для меня это означает, что у нас нет причин для страха. Мы не боимся», - сказала президент.

Но учитывая сегодняшнюю ситуацию с безопасностью, Кальюлайд уверена, что концентрация вооружения на восточной границе НАТО – это единственно верный шаг.

«Я бы не хотела оставить о себе впечатление как о человеке, испытывающем особую ненависть к России. В Европе немного глав государств, которые не хотели бы хороших отношений с Россией. Но у этого дела есть и другая сторона – Россия непредсказуема и не выполняет своих обязательств», - прокомментировала Кальюлайд.

Чиновников стран Балтии заверили, что Трамп выбрал на пост министра обороны человека – Джеймса Маттиса -, который хорошо знает Эстонию, и посвятит свою работу обязанностям НАТО.

Вместо этого, нынешних и бывших чиновников от безопасности стран Балтии огорчает возможное сближение интересов Трампа и Владимира Путина. «Если Трамп и Путин без нашего участия о чем-то договорятся, это будет плохой новостью», - сказал пожелавший остаться анонимным чиновник.

Кальюлад быстро оценила обстановку и сказала, что не видит возможности, при которой страны Балтии продадут: «Каждый вступавший в должность президента США человек пытался улучшить отношения с Россией. Если же станет известно о какой-то договоренности, ценой которого не станет чья-то независимость, то такое развитие можно будет только приветствовать».

Однако президент дала и скрытое предупреждение Трампу: «Если начнутся торги, никто не знает, к чему они могут привести».

В определенном смысле Кальюлайд выглядит меньшим критиком России, чем Тоомас Хендрик Ильвес. «Она и в плане Трампа достаточно молчалива. Но, учитывая то, что США – это такой важный партнер по безопасности, у нее и нет другого выбора», - сказал один таллиннский бизнесмен-иностранец.

Однако перемены произошли не только в президентском дворце. С вхождением Центристской партии в правительство, международное внимание обращено и на давний договор партии о сотрудничестве с путинской «Единой Россией». Юри Ратас все же заверил, что сейчас в интересах политики обороны всяческое сотрудничество заморожено.

Но Кальюлайд надеется, что новое правительство сможет помочь большему сближению в обществе, представляя интересы как людей с низкими доходами, так и русскоязычную общину.

«Они обращают больше внимания на до сих пор остававшихся в стороне людей. Надеюсь, что это поможет нам избежать каких-то проблем, которые начали возникать в Западной Европе из-за разобщенности людей», - добавила Кальюлайд.