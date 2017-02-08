По словам Майлис Репс, которая неоднократно на протяжении многих лет посещала Украину в качестве докладчика Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Украине, эскалация конфликта, к сожалению, уже никого не удивляет. Более того, дипломатические усилия, а также внимание со стороны СМИ постепенно сходят на нет.

«Как бы ужасно это ни звучало, но происходящее на Украине перестало быть в фокусе внимания журналистов и общества, а политики со всех стран мира начали уставать от того, чтобы постоянно держать руку на пульсе» - отметила Репс.

Находясь в эпицентре военных действий, она видела, что смерть и происходящее вокруг уже перестали являться новостью номер один. «Я разделяю опасения многих, что, учитывая происходящее вокруг нас, события на Украине перестали казаться значимыми. Но такого отношения нельзя допускать ни в нашей стране, ни в мире в целом», - добавила зампредседателя Центристской партии.

Она отметила, что Эстония поддерживала и будет поддерживать Украину и ее народ. Для смягчения или ликвидации гуманитарной катастрофы в стране правительство Эстонии на днях выделило 400 000 евро. Но, по словам экс-докладчика ПАСЕ, только лишь материальной помощи недостаточно.

Учитывая сложные погодные условия на Украине и набирающие обороты военные действия, мирному населению приходится особенно тяжело. Исходя из этого, украинцы нуждаются не в словах, осуждающих происходящее, а в конкретной помощи. По словам Майлис Репс, опыт прошлых лет показал, что такие вещи как лекарства, оборудование для выездных пунктов первой помощи и другая медицинская помощь – только приветствуются.

«Все, что крайне необходимо для выживания – этого на Украине сейчас просто нет. Бабушки и дедушки растят и воспитывают своих внуков в нечеловеческих условиях, тогда как настоящие родители попросту считают своих детей пропавшими без вести», - описала Репс царящую на Украине ситуацию. По ее словам, необходимо всерьез взвесить возможности Эстонии, чтобы отправить на Украину помимо материальной помощи, еще и медицинскую, в виде различного оборудования и приспособлений в которых нуждаются местные врачи. Кроме того, государство могло бы предложить маленьким жителям Украины и их родителям программы поддержки.

Война не щадит никого, но прежде всего от нее страдают маленькие дети и мирные граждане, которые вынуждены бежать из своей страны, точно так же, как это делают жители Сирии или других стран, где ведутся непрекращающиеся военные действия. По оценке Репс, Эстония могла бы помочь украинским военным беженцам, так же, как помогает другим. «Если мы говорим о временной помощи тем людям, которые остались в эпицентре событий, то, на мой взгляд, было бы правильнее сфокусировать все свое внимание на помощи украинским семьям» - сказала Репс.

По ее словам, говоря о беженцах, все почему-то имеют в виду людей из дальних стран, но совсем рядом с нами есть люди, которые страдают точно так же, как сирийцы и точно так же нуждаются в нашей помощи. «Если мы хотим помочь людям, пострадавшим от войны, то Украина – это та страна, которая крайне нуждается в нашей поддержке: материальной, моральной и любой другой помощи» - подчеркнула Репс.