Глава Baltika: это правительство нельзя выпускать на площадку

«Правительство за счет чрезмерной спешки вызывает очень смешанные чувства. Правительству нужно больше говорить о своей большой цели и объяснять, как этой цели оно намеривается прийти», - пояснил глава Baltika в газете Äripäev.

«Я очень надеюсь, что премьер-министр Юри Ратас, который тесно связан с баскетболом, понимает: чтобы команда выиграла, у нее должны быть единые стратегия и тактика. Роли должны быть распределены, а за тренером или капитаном должно оставаться последнее слово», - продолжил он сравнение с баскетболом.

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