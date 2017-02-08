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На атомной электростанции во Франции произошел взрыв1

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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На действующей атомной электростанции на северо-западе Франции в четверг произошел взрыв, сообщила газета Ouest-France. 

По ее данным, инцидент произошел сегодня утром на АЭС "Фламанвиль", сообщает Интерфакс.

Взрыв прогремел в машинном зале. На место происшествия прибыли службы экстренного реагирования.  На территории объекта вспыхнул пожар.

По источникам AFP, взрыв произошел за пределами реакторной зоны. Угрозы ядерного заражения местности нет, подчеркивают в префектуре города.  В то же время, по сведениям агентства, пять человек пострадали, один из реакторов АЭС был остановлен. 

По информации представителей местной префектуры, власти не планируют задействовать так называемые планы PPI - планы защитных мероприятий при чрезвычайной ситуации на АЭС.

Защитные мероприятия, предусмотренные PPI, включают в себя последовательные меры по укрытию населения, йодную профилактику и эвакуацию.

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