По ее данным, инцидент произошел сегодня утром на АЭС "Фламанвиль", сообщает Интерфакс.

Взрыв прогремел в машинном зале. На место происшествия прибыли службы экстренного реагирования. На территории объекта вспыхнул пожар.

По источникам AFP, взрыв произошел за пределами реакторной зоны. Угрозы ядерного заражения местности нет, подчеркивают в префектуре города. В то же время, по сведениям агентства, пять человек пострадали, один из реакторов АЭС был остановлен.

По информации представителей местной префектуры, власти не планируют задействовать так называемые планы PPI - планы защитных мероприятий при чрезвычайной ситуации на АЭС.

Защитные мероприятия, предусмотренные PPI, включают в себя последовательные меры по укрытию населения, йодную профилактику и эвакуацию.