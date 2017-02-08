На невезучем круизном лайнере прогремел взрыв: один человек погиб

Инцидент произошел утром, когда лайнер стоял в порту Чалмерс в Новой Зеландии. Взрыв прогремел на корме корабля, в результате чего погиб один человек. Как пишет New Zealand Herald, погибший был членом команды лайнера, а не пассажиром.

Взрыв произошел в тот момент, когда большинство пассажиров покинули Emerald Princess и отправили на экскурсии в порту, пишет Рамблер/Путешествия.

Представители круизной компании заверили, что видимых повреждений на лайнере не обнаружено. На месте происшествия работают полицейские.

Лайнер Emerald Princess был спущен на воду в мае 2007 года. Он принадлежит круизной компании Princess Cruises и может принять на борт 3800 пассажиров.

В 2011 году в порту Санкт‑Петербурга Emerald Princess столкнулся с буксиром, в результате чего серьезные повреждения получили несколько спасательных шлюпок. А в прошлом году во время круиза у Канарских островов на корабле возник пожар: его удалось быстро потушить силами команды. Никто не пострадал.