Пьяные пилоты и летучие мыши в салоне самолета: названы самые причудливые причины задержек авиарейсов

О самых странных причинах задержек рейсов разузнал таблоид The Daily Mail. Однажды в самолете EasyJet, собиравшемся вылететь из Ливерпуля в Малагу, один из пассажиров пролил апельсиновый сок. Эта оплошность вызвала сбой в электропитании, вылет задержался, причем причина задержки выяснилась лишь тогда, когда другой пассажир подал к авиакомпании иск.

Четыре года назад британская Jet2 отменила рейс из аэропорта Бодрума "Милас" в Турции из-за того, что лайнер передержали на солнце. Другой самолет уже шел на посадку, когда в его салоне обнаружилась летучая мышь: чтобы поместить рукокрылого питомца в клетку и приземлиться, экипажу лайнера понадобилось пять часов, отмечает "Моя Планета".

Еще один борт простоял на взлетной полосе 29 часов после того, как он пострадал от удара молнии. А когда самолет наконец подготовили к взлету, экипаж объявил, что его смена закончилась, и удалился по домам.

В 2015 году в новогоднюю ночь в аэропорту Хитроу один из рейсов задержался сначала из-за проблем с кабиной пилотов, а затем из-за проблем с двигателями и туалетом. Самолет рейса Ливерпуль – Мадрид не взлетел вовремя в июле прошлого года из-за нетрезвого пилота.

В общей сложности за все вышеперечисленные задержки пассажиры, подавшие иски, получили компенсацию от авиакомпаний в размере $1365 (1280 евро).