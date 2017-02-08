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Эстония получила право на проведение чемпионата Европы по керлингу

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Чемпионат Европы по керлингу следующего года пройдет в ледовой арене "Тондираба". Сегодня Союз керлинга Эстонии подписал договор с Международной федерацией керлинга об организации этих крупных соревнований.

Соревнования чемпионата Европы (ЧЕ) по керлингу пройдут с 16 по 24 ноября 2018 года. По словам президента Международной федерации керлинга (WCF) Кэйт Кэйтнесс, речь идет о крупнейшем по числу участников титульном ежегодном соревновании в календаре WCF. «Мы рады, что соревнования следующего года пройдут именно в Эстонии. Здесь замечательные условия для организации крупных соревнований. Эстония можно справедливо назвать страной керлинга», - сказала Кэйтнесс. В европейском чемпионате участвуют 20 государств в женском зачете и 26 – в мужском.

Кэйт Кэйтнесс добавила, что Союз керлинга Эстонии замечательно справился с организацией чемпионата мира среди юниоров 2015 года. «Это дает нам уверенность для совместной организации нового и более крупного состязания», - сказала Кэйтнесс.

По словам президента Союза керлинга Эстонии Райнер Вакра, столь важного соревнования по керлингу в Эстонии до сих пор не проводилось. «Организация столь важных титульных соревнований является для Союза керлинга Эстонии одним из крупнейших вызовов, который может принять один спортивный союз. Безусловно, организация этого состязания принесет дополнительные ценные возможности как городу Таллинну и всей Эстонии, так и всем спортсменам-керлингистам, а также и всей спортивной общественности республики», - сказал Вакра.

«Опыт по организации крупных соревнований у Союза керлинга Эстонии уже есть – в 2015 году в Таллинне состоялся чемпионат мира среди юниоров. До сих пор наше сотрудничество с партнерами было очень хорошим, и мы надеемся на продолжающуюся поддержку как города Таллинна, так и государства в проведении этого важного мероприятия», - добавил он.

Чемпионат Европы организуется в дивизионах "A", "B" и "C". В дивизионе "А" играют 10 лучших команд Европы. Соревнования дивизионов "A" и "B" проходят в одно время в ноябре, а дивизиона "C" – в апреле/мае. Также ЧЕ является квалификационным соревнованием чемпионата мира (ЧМ). В зависимости от страны-организатора ЧМ, с ЧЕ на мировое первенство проходят семь или восемь государств. Точный состав стран-участниц ЧЕ 2018 в Таллинне определится после ЧЕ этого года, который пройдет в швейцарском Санкт-Галлене с 17 по 25 ноября 2017 года.

Эстонская женская команда играла в 2014 и 2015 годах в ЧЕ в дивизионе "А", и она была первой, кто в 2017 году вышла из дивизиона "А", закончив в дивизионе "B" на третьем месте. Эстонская мужская команда до сих пор выступала в дивизионе "B" и один раз в качестве исключения в дивизионе "С".

Всего в ЧЕ участвуют около 300 спортсменов и тренеров. С проведением соревнований связано примерно 60 мастеров по льду и судей, а также организационный комитет, добровольцы и команда по передачам. Телетрансляции ЧЕ смотрят около 15 млн телезрителей.

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