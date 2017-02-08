Источники телеканала среди американских официальных лиц сообщили, что ракеты были доставлены в сирийский порт Тартус в Средиземном море в течение последних двух дней. Эта партия ракет стала самой крупной поставкой из России в Сирию, отмечают журналисты. Они подчеркивают, что это произошло на фоне объявленного Кремлем сокращения военного присутствия РФ в САР, сообщает Newsru.com.

Отмечается, что комплекс SS-21 в зависимости от типа ракет и модификации имеет дальность стрельбы приблизительно 100 миль (160 км). Также утверждается, что за последние два дня Россия применила шесть ракет против сирийских повстанцев из числа оппозиции в провинции Идлиб.

В частности, были применены две ракеты SS-21 и четыре ракеты SS-26 "Искандер", сообщили телеканалу те же источники. Какая именно группировка повстанцев подверглась удару и пользовалась ли она поддержкой США, они не уточнили.

Пресс-секретарь президента США Шон Спайсер отказался комментировать сообщение Fox News. "У нас нет никаких комментариев на данный момент", - заявил он на пресс-конференции 8 февраля. Стенограмма мероприятия опубликована на сайте Белого дома.

В Кремле также отказались комментировать сообщения об отправке ракет в Сирию. "Это не к нам. Я не располагаю такой информацией", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".