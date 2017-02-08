Премию в 40 000 евро за дело всей жизни в области спорта вручат Рейну Хальянду и Рейну Кирсипуу

Государственная премия за дело жизни в области спорта присуждается лицу, чей многолетний вклад в эстонский спорт получил высокую оценку общественности, и чье дело жизни стало примером для молодого поколения. За дело всей жизни ежегодно вручается две премии в размере 40 000 евро.

Пловец, спортивный педагог и ученый, а также спортсмен Рейн Хальянд был представлен в качестве кандидата на получение премии за дело всей жизни в области спорта Союзом плавания Эстонии. Хальянд является шестикратным чемпионом Эстонии по плаванию и трехкратным рекордсменом Эстонии в эстафетном заплыве. В течение полувека он работал преподавателем факультета физической культуры в Таллиннском университете, затем руководителем кафедры и деканом, с 2007 года — профессором кинезиологии в Таллиннском университете, а с 2012 года — почетным профессором.

За время своей академической деятельности Рейн Хальянд принял участие более чем в 2000 процессах обучения учителей физкультуры, он организовывал курсы повышения квалификации учителей физкультуры и тренеров по плаванию. В течение десятилетий все лучшие пловцы Эстонии получали рекомендации Хальянда для исправления ошибок в технике, которые основываются на видеоанализе техники плавания под водой. Он является автором международно признанной системы анализа и тестирования спортивной техники.

Хальянд в течение многих десятилетий был главным организатором семинаров для европейских тренеров по плаванию, вел лекции в зарубежных странах. В числе прочего, он был членом правления и президентом Союза плавания Эстонии, генеральным секретарем Эстонского олимпийского комитета и членом совета аттестационной комиссии тренеров, а также спортивным судьей международной категории и работал на многих соревнованиях по плаванию.

Бывший велосипедист, заслуженный тренер по велоспорту и руководитель по спортивной части Рейн Кирсипуу был выдвинут в качестве кандидата на получение премии за дело всей жизни Союзом велосипедистов Эстонии и городской управой Тарту. Карьера Кирсипуу как велосипедиста началась в 1950 году в спортивном обществе "Спартак", и скоро он стал чемпионом Эстонии и на тогдашнем всесоюзном соревновании спортивного общества завоевал серебряную медаль.

По завершении карьеры спортсмена Кирсипуу продолжил свою деятельность как тренер по велосипедному спорту, и в период с 1972 по 1988, а также в 1993 году он был главным тренером эстонской сборной. Тренерская работа Кирсипуу была отмечена в Эстонии, а также в бывшем Союзе званием почетного тренера. Его самый известный ученик — чемпион, победитель Олимпийских игр (Монреаль, 1972 год), чемпион мира и многократный победитель на Велогонке мира Ааво Пиккуус. Рейн Кирсипуу был председателем совета тренеров Федерации велоспорта, членом правления и вице-президентом Союза велосипедистов.

При присуждении ежегодных премий во внимание принимаются результаты прошедшего календарного года, успешная тренерская работа, результативность в организации спортивной работы, а также вклад в пропаганду спорта, спортивную педагогику или спортивные науки. Размер ежегодной премии, которую получают шесть человек, составляет 9 600 евро.

Лауреатами ежегодной премии в области спорта стали:

· легкоатлет Ксения Балта – ЧМ 4 место, ОИ 6 место в прыжке в длину. Лучшая спортсменка и лучший легкоатлет среди женщин в Эстонии 2016. Выдвинута на премию Легкоатлетическим союзлм Эстонии;

· фристайлер Келли Сильдару – Лучший молодой спортсмен Эстонии 2016. Первые места в соревнованиях по экстремальным видам спорта X Games и Dew Tour, первое место в мировом рейтинге среди женщин AFP. Выдвинута на премию Лыжным союзом Эстонии;

· легкоатлет Расмус Мяги – ОИ 6 место в беге на 400 м с препятствиями, лучший спортсмен Эстонии 2016 года среди мужчин. Выдвинут на премию Союзом легкой атлетики Эстонии и Тартуским университетом;

· волейболист Керт Тообал – как передающий игрок и капитан эстонской мужской сборной по волейболу внес важный вклад в победе в Лиге Европы и обеспечении участия в финальном турнире первенства Европы. Выдвинут на премию Союзом волейбола Эстонии;

· Матти Киллинг – тренер по гребле, тренер двухвесельной четверки, выигравшей бронзу на ОИ в Рио и золото на ЧЕ. Лучший тренер Эстонии 2016. Выдвинут на премию Союзом гребли Эстонии;

· гребцы Андрей Ямся, Аллар Рая, Тыну Эндрексон и Каспар Таймсоо – члены двухвесельной четверки, ОИ 3 место, чемпионы Европы, лучшая команда Эстонии 2016. Выдвинуты на премию Союзом гребли Эстонии.

Вручение премий за дело всей жизни и ежегодных премий в области спорта пройдет 24 февраля в 13:30 в зале Академии наук на Тоомпеа вместе с вручением премий в области культуры, науки и премии Видеманна в области языкознания.