Вопрос водителя: нужно ли пропускать на пешеходном переходе робота-доставщика?

Как сообщили в Министерстве экономики и коммуникации, на сегодняшний день движение роботов-доставщиков не регулируется отдельно. Поэтому у роботов оператора Starship всегда есть сопровождающий.

"Если робот один у обочины дороги, то, в соответствии с действующим законом, он не отличается от других неживых объектов - камней, деревьев или чемоданов - водитель в этом случае не обязан уступать роботу дорогу", - сказал Postimees пресс-секретарь Расмус Рууда.

"Если же робот вместе с провожатым, водитель должен вести себя в соответствии с законом и в предусмотренном для перехода дороги месте пропустить человека с роботом", - добавил Рууда.

В то же время уже готовится поправка к закону, касающаяся роботов-доставщиков.

Электронные доставщики Starship все чаще появляются на улицах Таллинна. Здесь находится центр по развитию предприятия Starship и в городских парках ведется активное тестирование устройств. Кроме того, недавно именно в Таллинне был начат пилотный проект финской службы доставки продуктов Wolt, с помощью которого люди смогут заказывать еду из ресторанов домой, а доставку будут осуществлять роботы.