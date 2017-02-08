Имущество, оставшееся от Estonian Air, выставили на аукцион перед Рождеством в прошлом году. Всего на продажу было выставлено 1000 предметов, цена на них колебалась от одного евро до пары тысяч.

Торги организует руководитель haamer.net Свен Тийруссон, по словам которого интерес людей очень высок.

"Мы очень довольны продажами, я думаю, что к концу февраля треть имущества будет уже распродана", - отметил он. Аукционы проводятся поэтапно. Ожидается, что имущество будет полностью распродано к Иванову дню.

Тийруссон заметил, что участники аукциона делятся на две категории. Первые покупают товар, потому что хотят предметы, на которых есть символы прекратившей существование авиакомпании. Вторые чисто из практических соображений приобретают, например, компьютеры и мебель.

"Люди, покупающие вещи с логотипом Estonian Air очень заинтересованы и спрашивают, будет ли еще товар", - продолжил Тийруссон, добавив, что особенно популярны, например, модели самолетов Estonian Air.

"Бывают и те, кто хочет купить, например, мебель для офиса: компьютеры, стулья, столы и так далее. Для них главное - дешевая цена", - пояснил он.

По словам Тийруссона, на аукционе выручено около 20 000 евро. По последним данным, требования к обанкротившейся фирме составляют 121 миллион евро.

Estonian Air прекратила свою деятельностью 7 ноября 2015 года после того, как выяснились результаты расследования Европейской комиссии, согласно которым Эстония незаконно оказывала государственную помощь Estonian Air. Поскольку у авиакомпании не было средств, чтобы выплатить эти деньги назад, она обанкротилась.

За период с 2008 по 2014 год правительство Эстонии перечислило Estonian air около 130 млн евро.