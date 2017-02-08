Заваливают звонками и обещают большой доход: полиция предупреждает о мошенниках

По словам руководителя службы по борьбе с мошенничеством и киберпреступлениями Ханнеса Кельта, звонящие могут назваться представителями латвийской фирмы, которая занимается сделками с акциями. «Неизвестные звонят жертвам с различных номеров и говорят по-русски. Для того, чтобы выманить деньги, убеждают в том, что фирма специализируется на сделках с акциями и других инвестициях. Звонящие обещают, что деньги будут инвестированы в известные биржевые предприятия и их ожидает 30-процентная прибыль. Но у нас есть основание полагать, что люди лишатся своих денег», - сказал Кельт.

По словам Кельта, все обратившиеся на данный момент в полицию люди – русскоязычные, которым звонили на мобильные телефоны с номеров разных стран, но в основном с кодом Латвии +371 или через Skype. «Они очень назойливы и настойчивы, они просто заваливают человека звонками, обещают большой доход», - говорит полицейский.

«Следует понимать, что никто не может гарантировать получение прибыли. Инвестирование требует особых знаний, и доверять свои сбережения незнакомцам ни в коем случае нельзя», - подчеркивает Кельт.

Кельт добавляет, что для того, чтобы рассказ звучал достовернее, создаются веб-сайты, на которых людей просят зарегистрироваться и указать данные своей кредитной карты. Иногда звонящие назывались представителями сайта http://sef.global/.

«Просим людей относиться к таким звонкам очень критически, не совершать опрометчивых шагов. Надо обязательно поговорить с близкими или спросить совета у местного заслуживающего доверия финансового предприятия», - говорит полицейский.

Полиция просит не отвечать на звонки, поступающие с вызывающих подозрение номеров. Если вам продолжают назойливо звонить, на такие предложения следует отвечать отказом, закончить разговор и заблокировать номер. «Мы просим всех, кому поступят такие звонки, написать об этом в полицию на адрес vihje@politsei.ee. Если кто-то уже лишился таким образом денег, но не сообщил еще об этом в полицию, следует обязательно подать заявление. Расскажите о схеме мошенничества своим близким и убедитесь, что они знают, как действовать в таких случаях», – сказал Ханнес Кельт.