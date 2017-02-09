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Картина дня: президентские награды, взрыв на АЭС во Франции и несчастный случай в Тапа

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Портал Rus.Postimees знакомит с основными событиями четверга. 

Таави Рыйвас и еще 112 уважаемых людей

Накануне 99-ой годовщины Эстонской Республики президент Керсти Кальюлайд вручит награду 113 лицам. Читать далее...

На АЭС во Франции произошел взрыв

На действующей атомной электростанции на северо-западе Франции в четверг произошел взрыв. Читать далее... 

Беглый российский хакер в Эстонии

Находящийся в Эстонии участник хакерской группы "Шалтай-Болтай" Александр Глазастиков намерен на этой неделе подать ходатайство об убежище в Эстонии. Читать далее...

В Тапа произошел тяжелый несчастный случай

Вчера днем в военном городке Тапа произошел несчастный случай с рабочим фирмы Estomet, который упал с подъемника. Читать далее...

Интервью Керсти Кальюлайд Financial Times

В контексте прибытия в Эстонию войск НАТО, президент Керсти Кальюлайд напомнила об угрозе, исходящей от непредсказуемой России, пишет Financial Times. Читать далее...

Ученики останутся без крыши над головой

Город Курессааре закроет общежитие, которое 40 лет работало при Сааремааской общей гимназии. Жившие в общежитии ученики не знают, что с ними будет дальше. Читать далее...

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