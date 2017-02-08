Видео: в Тарту проходят международные соревнования по художественной гимнастике

Например, кроме гостей из далекой Австралии, Японии и Мексики, приедут и лучшие представительницы художественной гимнастики из Украины и России.

За призовые места в одиночном разряде, скорее всего, будут бороться украинки Виктория Мазур и чемпионка страны среди юниоров Алена Дьяченко, а также Сабина Аширбаева из Казахстана, которая заняла 12-е место на Олимпиаде в Рио. Россию будут представлять юные новички.

От Эстонии выступят Кармель Каллемаа, Василина Куксова и Лаурабель Кабритс.

Всего в соревнованиях примут участие 1400 человек.

Более подробную информацию о мероприятии можно найти на официальной страничке.