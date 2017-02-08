Четверг, 9. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Полиция ищет свидетелей ДТП с участием рейсового автобуса

Rus.Postimees.ee
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В этот вторник, 7 февраля, приблизительно в 18.30 на перекрестке Мустакиви-теэ и Нарвского шоссе при совершении поворота влево столкнулись рейсовый автобус MAN и автомобиль Audi Q7. Люди в этом ДТП не пострадали.

Полиция просит помощи людей, ставших свидетелями этого ДТП, чтобы выяснить причину, по которой произошло столкновение двигавшихся в сторону улицы Катлери автобуса и автомобиля. Очевидцев ДТП просят позвонить по инфотелефону 612 3000 или написать письмо по адресу pohja.lmt@politsei.ee.

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