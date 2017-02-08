Полиция ищет свидетелей ДТП с участием рейсового автобуса

В этот вторник, 7 февраля, приблизительно в 18.30 на перекрестке Мустакиви-теэ и Нарвского шоссе при совершении поворота влево столкнулись рейсовый автобус MAN и автомобиль Audi Q7. Люди в этом ДТП не пострадали.