Новорожденные теперь не останутся без внимания семейных врачей

По словам члена социальной комиссии Рийгикогу Дмитрия Дмитриева, главной целью поправок было обеспечить всех малышей доступной медицинской помощью. «Новая система позволит избежать случаев, когда из-за халатности родителей малыши оставались без медицинского надзора» - сказал депутат парламента.

По его словам, в Эстонии есть семьи, где один или оба родителя имеют зависимости, в результате чего детей не ставят на учет к семейному врачу. «Понятно, что ни одна система не является идеальной, но мы сделали шаг в правильном направлении, чтобы ни один ребенок не оставался в слепой зоне» - сказал Дмитриев.

Депутат отметил также, что фракция Центристской партии и ранее обращала внимание на проблемы в этой сфере, в частности на крайнюю необходимость вести надзор за здоровьем ребенка с самого рождения. Новая система автоматической регистрации новорожденного у семейного врача позволит в случае необходимости сменить лечащего врача. Для этого родителям нужно будет подать соответствующее заявление и поставить ребенка на учет к подходящему медработнику.

Поправки вступят в силу в конце февраля-начале марта.