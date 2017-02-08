Пассажиры выбрали самые удобные лоукостеры Европы: Ryanair неприятно удивил

Об этом говорится в исследовании Flight‑Report, представившей свой ежегодный рейтинг PaxEx, в котором лоукостеры Европы ранжируются на основе отзывов пассажиров. Составители рейтинга анализировали посты пассажиров, оставленные в интернете в течение 2016 года.

Лоукостер Transavia (дочерняя компания Air France — KLM) в рейтинге получил 7,75 балла из 10 возможных. Пассажиры особенно отметили откидывающиеся спинки кресел в самолетах перевозчика, быстрое реагирование при возникновение каких‑либо вопросов, а также дружелюбность кабинных экипажей и разнообразие закусок, которые можно заказать на борту. По сравнению с прошлогодним рейтингом Transavia улучшила свой показатель на 4 %, пишет Рамблер/Путешествия.

Второе место рейтинга досталось британской flybe. По сравнению с прошлым годом лоукостер поднялся на две строчки. Пассажиры особенно отметили удобство используемых авиакомпанией самолетов ATR и Embraer из‑за меньшей пассажировместимости по сравнению с Airbus и Boeing.

Замыкает тройку лидеров немецкий airberlin, который в прошлом году вообще отсутствовал в рейтинге. Пассажиры отмечают дружелюбность экипажей, неплохую еду, а также наличие интернета в некоторых самолетах.

На четвертом месте третий по пассажиропотоку лоукостер Европы Norwegian. Правда, по сравнению с прошлым годом компания потеряла два места в рейтинге. Пассажирам очень нравится наличие Wi‑Fi в самолетах этого перевозчика.

На пятом месте испанская Volotea. Ее самолеты пассажиры признали самым удобными среди бюджетных перевозчиков.

Далее в рейтинге идут латвийская airBaltic (потеряла три строчки), британская easyJet, немецкая Eurowings, исландская WOW Air, испанская Vueling.

Замыкает десятку крупнейший лоукостер Европы Ryanair, набравший всего 5,94 балла, что ниже на 8 % по сравнению с прошлым годом. Пассажиры считают, что условия полета в самолетах Ryanair спартанские.