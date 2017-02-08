Видео: LG представила смарт-часы Watch Style и Sport

Обе модели часов имеют похожий дизайн. Они оснащены круглыми дисплеями, 4 ГБ памяти и вращающейся боковой кнопкой, напоминающей колесико часов Apple Watch. Также часы получили поддержку голосового помощника Google Assistant и защиту от пыли и влаги.

Модель Style отличается более компактными размерами и тонким корпусом. Как пишет Ferra , она оснащается 1,2-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 360*360 пикселей, 512 МБ оперативной памяти и аккумулятором емкостью 240 мАч. Часы Watch Style выпускаются в серебристой, золотисто-розовой и титановой расцветках и позволяют менять ремешки, выбирая модели из кожи или силикона.

В свою очередь, модель Watch Sport является более массивной и позиционируется как самые мощные часы с Android Wear. Устройство оснащается 1,38-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 480*480 пикселей, 768 МБ оперативной памяти, датчиком пульса и аккумулятором емкостью 430 мАч. Также часы получили поддержку сетей 3G и 4G LTE, GPS и NFC. Последняя особенность позволяет использовать часы для оплаты покупок при помощи платежной системы Android Pay.

Благодаря поддержке сотовой связи часы Watch Sport можно использовать без подключения к смартфону: даже если владелец забудет его дома или на работе, он сможет принимать и совершать звонки при помощи часов.

Часы Watch Sport будут доступны в титановой и темно-синей расцветках с ремешками из высококачественной резины.

Небольшой видеообзор новых моделей смарт-часов LG и Android Wear 2.0 был опубликован на YouTube-канале издания CNet .

LG Watch Style и Watch Sport выйдут на рынок США 10 февраля.