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Фото: Adidas обвинил «Теслу» в плагиате

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Компания Adidas объявила о том, что логотип электромобиля Tesla Model 3 является плагиатом. По мнению производителя, эмблема с тремя полосками, присвоенная электрокару, слишком похожа на логотип немецкой марки. Представители Adidas подали официальное возражение по этому поводу.

Adidas обвинил «Теслу» в плагиате

В документах указано, что Adidas использует логотип с тремя полосками с 1952 года. Производитель одежды отметил в заявлении, что логотип электрокара Model 3 является «идентичным или очень похожим» на эмблему немецкой компании.

Производителю одежды не понравился логотип электрокара Model 3
Новый логотип Tesla Model 3

Как пишет Geek Wire, американский производитель электромобилей отреагировал на жалобу и изменил эмблему модели с трех горизонтальных полосок на цифру «3». Факт того, что в логотипе новинки будет использоваться цифра, а не три полоски, в Twitter подтвердил и глава Tesla Илон Маск.

Первые товарные экземпляры Tesla Model 3 появятся не раньше конца 2018 года. При этом предсерийный прототип электромобиля был показан в апреле 2016 года. Накануне стало известно о том, что на самом маленьком электрокаре «Теслы» не будет использоваться батарея емкостью 100 киловатт-часов, так как этого не позволяет колесная база.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАadidasteslaилон маск
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