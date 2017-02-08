Эйфелеву башню в Париже защитят от террористов с помощью стеклянной стены

В настоящее время вокруг сооружения уже установлены временные заграждения. Однако осенью их планируют заменить постоянным «стеклянным забором» из пуленепробиваемого стекла. По данным издания, высота этого ограждения составит 2,5 метра. Стоимость строительства оценивается в 20 млн евро.

Инициатива уже подверглась критике некоторых французских политиков. По их мнению, Эйфелева башня превращается в «крепость», а антитеррористические меры властей искажают архитектурный облик Парижа.

Впрочем, в мэрии это отрицают. «Вся работа по обеспечению безопасности Эйфелевой башни ведется при участии архитекторов», - заверил заместитель мэра Парижа Жан-Франсуа Мартинс.

Le Parisien отмечает, что стеклянная стена - не единственное новшество, ожидающее Эйфелеву башню. Чиновники намерены также полностью реорганизовать движение вокруг нее.

Эйфелева башня, расположенная на набережной Сены, была открыта в 1889 году по случаю Всемирной выставки в Париже. Сейчас это один из самых посещаемых платных туристических объектов в мире - ежегодно входные билеты, позволяющие подняться на один из трех этажей башни, покупает около 6 млн человек.

Раньше террористы неоднократно планировали взорвать Эйфелеву башню. В 2010 году сообщалось, что боевики намеревались захватить ряд популярных туристических объектов в Европе, включая знаменитую парижскую башню, с которой они хотели сбрасывать заложников. Об очередных угрозах стало известно в сентябре 2016 года. Тогда три задержанные во Франции террористки признались, что готовились совершить взрыв возле собора Парижской Богоматери, а также планировали устроить теракт у основания Эйфелевой башни.

В ноябре 2015 года во Франции была совершена целая серия терактов. После этого башню неоднократно закрывали для туристов.