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Итоги года: Merko не перестает строить и инвестировать

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При распределении заказов на строительство по-прежнему существует очень сильная ценовая конкуренция, и генеральные подрядчики так же, как и заказчики, берут на себя большие риски.

«На результаты 2016 года также повлияло то обстоятельство, что начало строительных работ на нескольких крупных объектах было отсрочено, и мы смогли вновь активно заняться ими лишь в конце года», - сказал председатель правления АS Merko Ehitus Андрес Тринк.

«Развитие недвижимости для нас по-прежнему является важным бизнесом, который в 2016 году принес почти 30% доходов концерна от продаж. В 2016 году мы инвестировали в эту сферу почти 73 миллионов евро, в том числе 53,6 миллионов в строительство квартир и 19,1 миллионов евро в покупку новых участков с целью обеспечения долгосрочной стратегии развития строительства многоквартирных домов», - подвел Тринк итоги прошедшего года.

В 2016 году концерн продал 493 квартир общей стоимостью 56,6 млн. евро. В 2015 году было продано 403 квартиры на 61,4 млн. евро (без налога с оборота). В 2016 году фирма Merko началa строительство 344 квартир, к которым добавятся запущенные в начале 2017 года проекты в Латвии и Литве. Крупнейшими проектами жилой недвижимости Merko являются: в Таллинне – Тартуское шоссе, 52, многоквартирные дома в порту Ноблесснера и Паэпарги, в Риге – Парк Сканстес и Гайльэзерс, и в Вильнюсе – проект Ринктинес Урбан.

В четвертом квартале 2016 года крупнейшими объектами Merko были: в Таллинне – торговый центр T1, квартал Маакри, главный офис Telia – WoHo, а также трамвайная линия в аэропорт; в Латвии – музыкальная школа и концертный зал в Вентспилсе; в Литве – расширение гостиницы Radisson Blu Hotel Lietuva в Вильнюсе.

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