Партнер Чанова по киевскому «Динамо» назвал причину смерти футболиста

«Виктор жил в частном доме. Как-то ночью спускался попить воды и упал. Все домочадцы спали, а утром его теща нашла уже почти без сознания. Никаких избиений не было. Травма на ровном месте. После этого он лежал три недели в коме. Нам говорили, что если бы даже и вышел из нее, то полноценной жизнью все равно уже жить не смог бы», — рассказал Кузнецов.

Ранее газета «Спорт-Экспресс» сообщила, что 20 января Чанов получил черепно-мозговую травму в результате нападения в окрестностях Киева. Позже в МВД Украины опровергли этот факт.

Футболист умер в среду, 8 февраля.

Кузнецов играл вместе с Чановым в киевском «Динамо» с 1983 по 1990 год. Кроме того футболисты с 1986-го по 1990-й были партнерами по сборной СССР.