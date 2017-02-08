Австрийская полиция обнаружила запрещенные препараты у одной из команд-участниц ЧМ

В ней говорится, что помимо допинга были изъяты многочисленные медицинские устройства. По факту обнаружения проводятся следственные действия.

В январе анонимный источник сообщил, что на заправочной станции в Восточном Тироле пассажиры нескольких микроавтобусов выбросили коробки с использованным медицинским одноразовым оборудованием и запрещенными препаратами. Там же содержалось некоторое количество рукописных предписаний, а также несколько аккредитаций на биатлонные соревнования, принадлежащие казахским спортсменам и официальным лицам.

После этого прокурор Инсбрука вынес распоряжение о проведении дальнейших следственных действий и выписал ордер на обыск.

Позиция сборной Казахстана

Сборная Казахстана обладает всеми необходимыми документами на использование спортсменами команды препаратов, которые были изъяты австрийской полицией, сообщил генеральный секретарь Союза биатлонистов Казахстана Манас Усенов.

В четверг, за пару часов до старта первой гонки на чемпионате мира в Хохфильцене, состоялась пресс-конференция, на которой было сообщено об обыске, который накануне провела полиция в расположении сборной Казахстана. В ходе обыска были обнаружены медицинские препараты, которые были отправлены на экспертизу.

«У сборной Казахстана есть документы на использование всех препаратов, которые были изъяты австрийской полицией. Сейчас они проверяются. Накануне члены национальной команды прошли дополнительное тестирование. Допинг-пробы брало австрийское антидопинговое агентство», — цитирует Усенова ТАСС.

Собеседник агентства пояснил, что 23 января во время этапа Кубка мира в Антерсельве полиция обнаружила коробку с медицинскими отходами, в которой находилась аккредитация доктора команды. Это и стало основанием для начала расследования.