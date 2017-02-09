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Секретная формула клея и 900 часов работы: тайное оружие, помогающее гонщикам на "Ралли Швеции"

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"Ралли Швеции", которое проходит по заснеженным трассам, является настоящим испытанием для производителей автомобильных покрышек, поскольку для соревнований должны использоваться особые шины.

По словам шинного инженера команды M-Sport Джорджа Блэка, на этом этапе чрезвычайно важно, чтобы шины продержались как можно дольше. «Если погода становится теплее, то шипы могут быстро стереться», - пояснил Блэк.

Поскольку гонщики могут использовать ограниченное количество шин, их необходимо беречь.

Также Блэк отметил, что когда покрышки начинают нагреваться, шипы могут начать вылетать.

Чтобы избежать возникновения подобных проблем, производитель Michelin начинает проводить испытания шин за несколько месяцев до начала соревнований. Например, в прошлом году для испытаний в Швецию было отправлено 1200 покрышек.

Шины имеют особую конструкцию: сначала в них делают 384 отверстия, которые заполняют специальным клеем, состав которого держат в секрете. Затем в покрышку устанавливают шипы из вольфрама и стали высотой 6,5 мм. На подготовку одной шины требуется 45 минут. Это значит, что на 1200 покрышек уходит 900 часов. Цена подобных покрышек Michelin - кусается. За четыре шины придется выложить около 1600 евро.

По сравнению с обычными шинами в Швеции используются более узкие, так как на снегу широкие шины легко уходят в занос, а узкие проваливаются через слой снега и "вгрызаются" в лед, что обеспечивает отличное сцепление с дорогой.

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