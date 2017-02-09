Возмущенная мать: воспитатели ленятся гулять с детьми, отчего те сидят в группе у телевизора

Четверг, 9. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Возмущенная мать: воспитатели ленятся гулять с детьми, отчего те сидят в группе у телевизора1

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

«Порядки в одном из детских дошкольных учреждений Таллинна возмущают! Воспитатели нашего детского сада часто оставляют детей в группе смотреть телевизор вместо того, чтобы идти с ними на прогулку. Объясняют это непогодой и морозом за окном. И не играют или рисуют с малышами, а просто сажают их перед телевизором. После тихого часа история может повториться», - пишет читательница портала Rus.Postimees Валерия.

«В связи с этим хотелось бы знать: регулируется ли как-то законом, сколько времени в день в детсаду дети могут проводить у телевизора? Если да, то в каких случаях можно превышать норму?» - спрашивает она.

Отвечает главный эксперт отдела дошкольного образования при Министерстве образования и науки Тийна Петерсон:

Согласно требованиям охраны здоровья в детских дошкольных учреждениях, ребенок должен проводить на улице один-два раза в день в зависимости от погодных условий. Время пребывания ребенка на открытом воздухе зависит от температуры и скорости ветра, или от ветро-холодового индекса, который также называют реально ощущаемой температурой на открытом воздухе. Если температура воздуха составляет ниже -15 °C и ветро-холодовой индекс - ниже -20 °C, то детей на улицу не пускают или сокращают время их пребывание там до 20 минут.

Ветро-холодовой индекс рассчитывает Эстонский институт метеорологии и гидрологии на странице www.emhi.ee на основании данных ежедневных наблюдений за погодой.

Исходя из государственной учебной программы детских дошкольных учреждений, учебная и воспитательная деятельность должна предусматривать активность и игры. Просмотр телевизора может быть лишь краткосрочным и обоснованным внесением разнообразия в учебный процесс.

Если вы хотите задать вопрос для рубрики «Вопрос читателя», пришлите письмо по адресу vene@postimees.ee, отправьте сообщение на нашей страничке в Facebook или воспользуйтесь формой «Пришли новость», находящейся в верхней части сайта.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАвопрос читателядетский садпрогулкателевизор
По теме
Вопрос читателя: за ремонтный фонд должен платить квартиросъемщик или собственник жилья?

Вопрос читателя: за ремонтный фонд должен платить квартиросъемщик или собственник жилья?

«Снимаю трехкомнатную квартиру. Помимо платы за наем плачу каждый месяц и по коммунальным счетам, которые содержат взносы в ремонтный фонд. Эти деньги действительно должен платить квартиросъемщик?», - спрашивает читатель портала Kodu.
Читатель: прекратите непотребства в спортзале!

Читатель: прекратите непотребства в спортзале! 9

Читатель портала Rus.Postimees.ee Виктор недоумевает: неужели люди, которые ходят в спортзал, не могут вести себя приличнее? Возмущенный читатель: почему инспекторы МуПо выключают валидаторы при проверке билетов? Им что, надо выполнять план по штрафам?

Возмущенный читатель: почему инспекторы МуПо выключают валидаторы при проверке билетов? Им что, надо выполнять план по штрафам? 3

В редакцию портала Rus.Postimees обратился читатель, который был просто шокирован поведением сотрудников Муниципальной полиции, осуществлявших проверку билетов в столичном троллейбусе. Письмо читательницы Rus.Postimees: нельзя быть такими бездушными!

Письмо читательницы Rus.Postimees: нельзя быть такими бездушными! 3

Читательница портала Rus.Postimees Галина призывает жителей Эстонии быть добрее и внимательнее друг к другу. Ниже публикуем ее письмо.
limon.ee
президентские награды
krasotka.ee
Limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
LIMON.EE
KRASOTKA.EE
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
18:23
Фото и видео: при столкновении микроавтобуса с BMW пострадал 12-летний ребенок
18:16
Ученые выяснили, почему женщины страдают от мигрени чаще мужчин
18:11
Жена вернулась домой и обнаружила две пары ног, торчащих из-под одеяла. Но на кухне ее ожидал сюрприз...
18:01
Не надо стесняться: 11 способов мастурбации, о которых вы не знали
18:00
Гениально! Девушка разместила в Facebook объявление о поиске работы и получила более 150 предложений за несколько дней
17:57
Систему родительских отпусков и пособий ожидают большие изменения
17:56
Вот почему она не пишет первой, хотя думает о тебе каждый день
17:47
Автобус, направлявшийся из Таллинна в Санкт-Петербург, вылетел с дороги в лес: водитель потерял сознание
17:45
Какой ваш идеальный вес?
17:30
Беременная Анастасия Стоцкая провела два дня под капельницей
17:28
11 хитростей, которые помогут выглядеть на пять лет моложе
17:15
Возмущенная мать: воспитатели ленятся гулять с детьми, отчего те сидят в группе у телевизора (1)
17:10
Как телепроект «Дом-2» рушит жизни
17:07
Дизайном автомобилей BMW займется Кабан
16:58
Секретная формула клея и 900 часов работы: тайное оружие, помогающее гонщикам на "Ралли Швеции"
16:56
Прочитав эту статью, ты больше никогда не возьмешь с собой телефон в туалет!
16:44
Выиграй ВИП-БИЛЕТЫ! Любимая вечеринка «Танцевальный рай» везет в Таллинн горячих викингов!
16:34
Из-за холодов потребление газа кое-где удвоилось
16:32
Как выглядеть стройнее: пять правил от стилиста (видео)
16:30
Солист группы «Дискотека Авария» долгое время скрывал рак
Все новости
LimonЦеликом
Гениально! Девушка разместила в Facebook объявление о поиске работы и получила более 150 предложений за несколько дней

Гениально! Девушка разместила в Facebook объявление о поиске работы и получила более 150 предложений за несколько дней

Выиграй ВИП-БИЛЕТЫ! Любимая вечеринка «Танцевальный рай» везет в Таллинн горячих викингов!

Выиграй ВИП-БИЛЕТЫ! Любимая вечеринка «Танцевальный рай» везет в Таллинн горячих викингов!

Прочитав эту статью, ты больше никогда не возьмешь с собой телефон в туалет!

Прочитав эту статью, ты больше никогда не возьмешь с собой телефон в туалет!

18:11
Жена вернулась домой и обнаружила две пары ног, торчащих из-под одеяла. Но на кухне ее ожидал сюрприз...
17:56
Вот почему она не пишет первой, хотя думает о тебе каждый день
17:30
Беременная Анастасия Стоцкая провела два дня под капельницей
17:10
Как телепроект «Дом-2» рушит жизни
KrasotkaЦеликом
Клоунада и эротика: показ украинского дизайнера шокировал зрителей

Клоунада и эротика: показ украинского дизайнера шокировал зрителей (1)

Галерея: смотрите, чем порадует нас новая коллекция Tommy Hilfiger

Галерея: смотрите, чем порадует нас новая коллекция Tommy Hilfiger

Если у него нет этих четырех характеристик, не выходите за него замуж

Если у него нет этих четырех характеристик, не выходите за него замуж

18:16
Ученые выяснили, почему женщины страдают от мигрени чаще мужчин
18:01
Не надо стесняться: 11 способов мастурбации, о которых вы не знали
17:45
Какой ваш идеальный вес?
17:28
11 хитростей, которые помогут выглядеть на пять лет моложе
SportsЦеликом
Секретная формула клея и 900 часов работы: тайное оружие, помогающее гонщикам на

Секретная формула клея и 900 часов работы: тайное оружие, помогающее гонщикам на "Ралли Швеции"

Австрийская полиция обнаружила запрещенные препараты у одной из команд-участниц ЧМ

Австрийская полиция обнаружила запрещенные препараты у одной из команд-участниц ЧМ

Партнер Чанова по киевскому «Динамо» назвал причину смерти футболиста

Партнер Чанова по киевскому «Динамо» назвал причину смерти футболиста

15:01
Видео: в Тарту проходят международные соревнования по художественной гимнастике
ВпрокЦеликом
Возмущенная мать: воспитатели ленятся гулять с детьми, отчего те сидят в группе у телевизора

Возмущенная мать: воспитатели ленятся гулять с детьми, отчего те сидят в группе у телевизора (1)

У жителей Эстонии на клиентских картах сотни тысяч евро: как не потерять бонусные деньги

У жителей Эстонии на клиентских картах сотни тысяч евро: как не потерять бонусные деньги

Вопрос читателя: за ремонтный фонд должен платить квартиросъемщик или собственник жилья?

Вопрос читателя: за ремонтный фонд должен платить квартиросъемщик или собственник жилья?

8. фев
Кто в Эстонии выигрывает в лотереях и есть ли способ привлечь удачу (5)
Погода
В пятницу в Эстонии будет холодно, но безветренно

В пятницу в Эстонии будет холодно, но безветренно

Под Таллинном волк загрыз пони

Под Таллинном волк загрыз пони

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Фото и видео: при столкновении микроавтобуса с BMW пострадал 12-летний ребенок

Фото и видео: при столкновении микроавтобуса с BMW пострадал 12-летний ребенок

Автобус, направлявшийся из Таллинна в Санкт-Петербург, вылетел с дороги в лес: водитель потерял сознание

Автобус, направлявшийся из Таллинна в Санкт-Петербург, вылетел с дороги в лес: водитель потерял сознание

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Водитель негодует: как такое возможно? Полдороги привели в порядок, другую половину – нет

Водитель негодует: как такое возможно? Полдороги привели в порядок, другую половину – нет

Таллиннская скорая помощь перешла на режим экономии

Таллиннская скорая помощь перешла на режим экономии (1)

Культура
Спектакль Романа Виктюка

Спектакль Романа Виктюка "Федра" (РОЗЫГРЫШ ВНУТРИ)

Из Финляндии с любовью

Из Финляндии с любовью

Самые читаемые
Детдомовец из Кохтла-Нымме взорвал шоу «Ты - супер!» на НТВ! Певица Ёлка призывает голосовать за него! (видео)(1)
В военном городке Тапа произошел тяжелый несчастный случай
Автобус, направлявшийся из Таллинна в Санкт-Петербург, вылетел с дороги в лес: водитель потерял сознание
Фото: незваный гость в столичном Мустамяэ вызовет улыбку у любого
Умирающая от онкологии певица обратилась к Владимиру Путину(1)
Топ комментариев
В Донецке убит командир батальона «Сомали» Гиви (58)
Белый дом: никакой отмены санкций до возврата Крыма Украине(37)
Стала известна баснословная цена покупаемых Эстонией самоходных установок (34)
Какой военной техникой удивит парад Сил обороны в этом году? (19)
Министр Осиновский: проблему с очередями к врачам нужно решать, цена вопроса – 100 миллионов евро(13)
Bалюта
USD
0,935 EUR
GBP
1,175 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 09.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees