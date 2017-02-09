Возмущенная мать: воспитатели ленятся гулять с детьми, отчего те сидят в группе у телевизора

«В связи с этим хотелось бы знать: регулируется ли как-то законом, сколько времени в день в детсаду дети могут проводить у телевизора? Если да, то в каких случаях можно превышать норму?» - спрашивает она.

Отвечает главный эксперт отдела дошкольного образования при Министерстве образования и науки Тийна Петерсон:

Согласно требованиям охраны здоровья в детских дошкольных учреждениях, ребенок должен проводить на улице один-два раза в день в зависимости от погодных условий. Время пребывания ребенка на открытом воздухе зависит от температуры и скорости ветра, или от ветро-холодового индекса, который также называют реально ощущаемой температурой на открытом воздухе. Если температура воздуха составляет ниже -15 °C и ветро-холодовой индекс - ниже -20 °C, то детей на улицу не пускают или сокращают время их пребывание там до 20 минут.

Ветро-холодовой индекс рассчитывает Эстонский институт метеорологии и гидрологии на странице www.emhi.ee на основании данных ежедневных наблюдений за погодой.

Исходя из государственной учебной программы детских дошкольных учреждений, учебная и воспитательная деятельность должна предусматривать активность и игры. Просмотр телевизора может быть лишь краткосрочным и обоснованным внесением разнообразия в учебный процесс.

Если вы хотите задать вопрос для рубрики «Вопрос читателя», пришлите письмо по адресу vene@postimees.ee, отправьте сообщение на нашей страничке в Facebook или воспользуйтесь формой «Пришли новость», находящейся в верхней части сайта.