Автобус, направлявшийся из Таллинна в Санкт-Петербург, вылетел с дороги в лес: водитель потерял сознание

Как сообщил Rus.Postimees руководитель автобусной фирмы Temptrans Юрий Егоров, водитель автобуса потерял сознание.

"Водитель разговаривал с напарником и вдруг ни с того ни с сего резко упал набок из-за руля и повис на ремне безопасности. Как выяснилось позже, он потерял сознание. Сделать за эти секунды напарник уже ничего не мог, и автобус съехал с дороги в лес", - рассказал Егоров, добавив, что скорость автобуса была около 70 км/ч.

Водителя забрала прибывшая на место ДТП скорая помощь. По словам Егорова, в больнице был проведен анализ крови и сделана кардиограмма, однако причину потери сознания у шофера не выявили.

Директор Temptrans подчеркнул, что водитель был трезв и у него не было переработок: "Он сел за руль только после границы в Ивангороде, проехал всего час. До этого у него было три выходных, то есть никаких переработок у него не было. Но почему-то потерял сознание".

Сам Егоров выехал на место сразу после того, как ему сообщили о произошедшем.

"Я был там в 6 вечера, - рассказал он. - Мы вызвали эвакуатор, который вытащил автобус из леса. До рейса автобус был технически исправен, напарник был рядом с водителем, мы обзвонили всех пассажиров. Никто из них не пострадал, их сразу пересадили на другой автобус".

Позже Егоров забрал вернувшегося из больницы водителя, который отделался незначительными ушибами. Ночью они прибыли в Таллинн. Автобус также доставлен в Эстонию на базу Temptrans. Он был застрахован.

Сейчас водитель направлен к семейному врачу. "Пока он не пройдет обследование, его ни в какой рейс не отправят", - заверил Егоров.