Четверг, 9. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Систему родительских отпусков и пособий ожидают большие изменения

BNS
BNS
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Министр социальной защиты Кайя Ива предложила кабинету министров объединить между собой различные виды отпусков — по беременности, родам, отцовский отпуск и отпуск по уходу за ребенком и выплачиваемые по ним пособия в один отпуск и в одно пособие, из которых мать единолично смогла бы использовать два месяца и отец — один месяц, а остальное время родители могли бы использовать одновременно, либо распределив нагрузку между собой.

По мнению Кайи Ива, нынешнюю систему следовало бы сделать более гибкой, чтобы она учитывала как стоящие перед государством цели, так и организацию труда и жизни родителей. Внесенное Ива предложение кабинет министров обсудил на своем заседании в четверг.

Кабинет решил продолжить дискуссии по этому предложению в марте, а соответствующий законопроект подготовить к осени, передала BNS пресс-служба министерства.

Реализация предложения должна привести к тому, что у родителя, воспитывающего ребенка младше трех лет, появится возможность получить один отпуск и одно пособие, которое было бы основано на базовом принципе нынешнего отпуска по уходу за ребенком и родительской зарплаты.

Вносимые поправки объединят в одно целое предназначенный для матери отпуск в 140 дней по беременности и родам, 10-дневный отцовский отпуск и отпуск по уходу за ребенком продолжительностью до трех лет, а также компенсацию по рождению ребенка на 140 дней, оплату 10-дневного отцовского отпуска и 435-дневную родительскую зарплату.

Ива также предложила позволить гибкое использование родительской зарплаты в течение всего родительского отпуска, при необходимости прерывая ее получение и возобновляя ее по дням. Кроме того, родительская зарплата сохранится и в случае, если в это же время родитель будет получать основной доход на своем рабочем месте.

Эти и другие предложения, по оценке министра социальной защиты, призваны поддержать участие родителей в работе рынка труда и способствовать распределению их обязанностей по воспитанию ребенка.

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