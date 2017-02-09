Систему родительских отпусков и пособий ожидают большие изменения

По мнению Кайи Ива, нынешнюю систему следовало бы сделать более гибкой, чтобы она учитывала как стоящие перед государством цели, так и организацию труда и жизни родителей. Внесенное Ива предложение кабинет министров обсудил на своем заседании в четверг.

Кабинет решил продолжить дискуссии по этому предложению в марте, а соответствующий законопроект подготовить к осени, передала BNS пресс-служба министерства.

Реализация предложения должна привести к тому, что у родителя, воспитывающего ребенка младше трех лет, появится возможность получить один отпуск и одно пособие, которое было бы основано на базовом принципе нынешнего отпуска по уходу за ребенком и родительской зарплаты.

Вносимые поправки объединят в одно целое предназначенный для матери отпуск в 140 дней по беременности и родам, 10-дневный отцовский отпуск и отпуск по уходу за ребенком продолжительностью до трех лет, а также компенсацию по рождению ребенка на 140 дней, оплату 10-дневного отцовского отпуска и 435-дневную родительскую зарплату.

Ива также предложила позволить гибкое использование родительской зарплаты в течение всего родительского отпуска, при необходимости прерывая ее получение и возобновляя ее по дням. Кроме того, родительская зарплата сохранится и в случае, если в это же время родитель будет получать основной доход на своем рабочем месте.

Эти и другие предложения, по оценке министра социальной защиты, призваны поддержать участие родителей в работе рынка труда и способствовать распределению их обязанностей по воспитанию ребенка.