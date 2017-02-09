По данным турецкого генштаба, еще 11 военнослужащих получили ранения в результате того же инцидента, передает Ассошиэйтед пресс.

В связи с произошедшим Путин выразил соболезнования Эрдогану во время телефонного разговора, который состоялся в четверг, сообщил турецкий генштаб. Эту информацию агентству РИА Новости подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Российские бомбардировщики наносили удары в районе города Эль-Баб, где с конца прошлого года турецкая армия проводит сухопутную операцию. Целью авиаударов были боевики "Исламского государства", сообщило минобороны России.

В заявлении турецкого генштаба говорится, что утром в четверг российские самолеты случайно поразили здание, в котором находились турецкие военнослужащие, участвующие в операции "Щит Ефрата".

Путин и Эрдоган договорились провести совместное расследование инцидента, а также "условились о наращивании координации по военной линии в ходе операции в Сирии против ИГ и других экстремистских организаций", сообщает пресс-служба Кремля.

Путин при этом сказал Эрдогану, что турецкие военные погибли из-за несогласованности при нанесении ударов по боевикам ИГ.

Начальники генштабов России и Турции Валерий Герасимов и Хулуси Акару также поговорили по телефону и договорились о более тесной координации совместных действий в Сирии.

От обострения к потеплению

В ноябре 2015 года турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24 на границе Сирии и Турции, после чего отношения между Москвой и Анкарой резко обострились.

Россия требовала извинений и компенсации за эту атаку и ввела санкции против Турции.

Отношения между двумя государствами восстановились летом 2016 года, когда Эрдоган направил Путину обращение со словами сожаления по поводу гибели летчика Олега Пешкова. Кроме Пешкова, во время спасательной операции погиб еще один российский военнослужащий - Александр Позынич.

В конце прошлого года Россия и и Турция начали совместные действия в Сирии. При их участии было достигнуто соглашение о выходе повстанцев из Алеппо, а позже - о прекращении огня на территории всей страны и проведении мирных переговоров в Анкаре.

Режим прекращения огня не распространяется на ИГ.

В январе боевая авиация России и Турции провела первую совместную операцию в Сирии.