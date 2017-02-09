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Финские мошенники обманули Россию на миллионы евро

Rus.Postimees.ee
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Центральная криминальная полиция Финляндии (ЦКП) подозревает, что Российская Федерация стала жертвой мошенничества. ЦКП в четверг сообщила о проходящем предварительном расследовании.

По информации ЦКП, российское государство в мае 2012 года продало финской компании 58 ценных квартир, расположенных в столичном регионе, и получило взамен офисное здание, находящееся в районе Лауттасаари, пишет Yle.

Финская компания в тот же день перепродала квартиры риэлторским компаниям.

Полиция подозревает директора компании и его сына в участии в мошенничестве или отмывании денег, полученных преступным путем. В совершении преступлений подозреваются также адвокат, работающий в Финляндии, человек, составивший оценку о стоимости недвижимости, а также тогдашний директор российской госкомпании, отвечающей за недвижимость.

Подозреваемые отрицают свою вину.

Руководитель расследования, уголовный инспектор ЦКП Ярмо Койстинен считает случай исключительным.

"Российская Федерация решила поменять жилые квартиры на офисы, которыми легче управлять. Сделку готовили в течение нескольких лет. Согласно подозрениям, при заключении первой сделки установили слишком низкую цену, а после этого недвижимость продали в соответствии с рыночной стоимостью. Стороны сделки перевели четыре с половиной миллиона евро на счет в швейцарском банке", - поясняет Койстинен.

По его словам, часть средств заморожена в Швейцарии.

Бывший директор российской госкомпании признал свою вину и приговорен в России к четырем годам лишения свободы

По словам Койстинена, расследование дела началось вследствие внутренней инспекции, проведенной в России.

"Они заметили, что квартиры находились в престижных районах, и удивились, почему недвижимость продали по такой низкой цене. Потом российские власти обратились к нам, и мы начали расследовать дело", - продолжил он.

Предварительное расследование началось в Финляндии осенью 2014 года. Материалы следствия отправлены всем сторонам дела для комментариев. После этого материалы будут отправлены обвинителю.

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