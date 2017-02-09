Департамент еще раз предупреждает: находящаяся в черном списке CrazyDeal не выполняет свои обязательства перед клиентами

В январе Департамент защиты прав потребителя внес портал скидок Crazydeal Group OÜ в черный список, чтобы предостеречь потенциальных клиентов фирмы от проблем. Начиная со второй половины прошлого года у клиентов начались проблемы с получением товара из интернет-магазина и возвратом денег при отказе от договора.

На сегодняшний день в департамент обратились свыше 400 клиентов фирмы, почти половина из них подали жалобы уже после того, как CrazyDeal была занесена в черный список. Жалобы потребителей были удовлетворены, возврат денег произошел главным образом после вмешательства департамента. Однако предприятие продолжает действовать по тому же принципу, и жалобы клиентов продолжают поступать.

Департамент защиты прав потребителя рекомендует покупателям прежде чем делать заказ подумать, заслуживает ли доверия продавец. В случае сомнений департамент рекомендует не вступать в сделку.